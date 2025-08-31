León es una plaza testimonial entre los 650 millones de obras del Estado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportesse pone como deberes para lo que resta de año avanzar en las obras de más de 87 kilómetros de nuevos tramos de autovía en la autonomía con una inversión agregada que ronda los 650 millones de euros. Aunque 2025 terminará como 2024, sin inauguraciones, sí permitirá al departamento abrir unos 35 kilómetros el próximo año. Desde junio de 2018, se han puesto en servicio un total de diez actuaciones relacionadas con nuevos tramos de autovía que suman un total de 106,5 kilómetros y 555,7 millones de inversión. En la programación del Ministerio destaca la Autovía del Duero (A-11) como el eje con más kilómetros en obras, en concreto más de 60, en cuatro provincias de la Comunidad —Burgos, Soria, Valladolid y Zamora-. Además, será este eje, que vertebrar de este cuatro provincias de la autonomía. León es testiomonial en esa descarga de más de sesiciento millones de euros. La última obra del Ministerio de Transportes que ha entrado en la fase de ejecución es el paso inferior del enlace de La Granja en la Ronda Este de León (LE-20). En marzo de este año se formalizó el contrato con Copcisa, que contempla una inversión de 23,75 millones de euros (IVA incluido) para unos trabajos que deben llevarse a cabo en un máximo de 36 meses, tres años, para acabar con ese martirio diario para miles de conductores en León. Los gruesod e la inversión no está en León. En torno a la primavera de 2026, según los últimos plazos que maneja Transportes, se pondrán en servicio 34,5 kilómetros en la A-11 entre Tudela de Duero, Olivares de Duero y Quintanilla de Arriba (Valladolid). Con ello, la autovía sumará dos nuevos tramos tres años después de que se inaugurará el último, el de El Burgo de Osma-enlace de San Estaban de Gormaz (Soria), estrenado en julio de 2023. En los próximos meses, los trabajos se centrarán en rematar infraestructuras y extender capas de asfaltado en el tramo de 20,2 kilómetros y 105,23 millones de euros de inversión entre Tudela de Duero y Olivares de Duero (Valladolid), que se inició en diciembre de 2019. Además, se ultima la construcción de los 14,5 kilómetros entre esta última población y Quintanilla de Arriba, cuyas obras arrancaron en noviembre de 2020, con un presupuesto de 127,94 millones. También se encuentra en ejecución el enlace de la carretera N-122 en Castrillo de la Vega.