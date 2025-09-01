La operación retorno se cierra con el día grande del peaje de La Magdalena

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La operación retorno recogió movimientos tanto de largo como de corto recorrido por todas las carreteras; el regreso de las vacaciones aportó volumen al peaje de la autopista León-Asturias, que ayer vivió uno de sus días con más densidad del verano. Detalle relevante para la actividad bajo los arcos de La Magdalena, porque la AP-66 ha vivido un agosto atípico entre la disuasión de las obras de alicatado de los túneles, que espantan al usuario a la Nacional 630, al paso tradicional de Pajares. Además, los desplazamientos de salida y retorno por el cambio de quincena se unieron a los que se realicen a poblaciones del litoral y playas o zonas de segunda residencia por tratarse de unos días de ocio y descanso de fin de semana dentro del mes típicamente vacacional que es agosto. Además, como es habitual, este fin de semana coincidió con la celebración de las fiestas patronales en gran cantidad de poblaciones del territorio nacional por lo que se incrementaron también los viajes de corta distancia para desplazarse a los mismos, tanto por la Red principal de carreteras, como por la secundaria, especialmente en las noches y las madrugadas de estos días de Operación Especial. Estos días se intensificarán las medidas preventivas de control de velocidad, alcoholemia y drogas por parte de la Guardia Civil. La provincia recogió dos accidentes; un motociclista en Soto y Amío, que resultó herido al salirse de la calzada de la comarcal C-626 y chocar contra una casa; y un choque por alcance en Rioseco de Tapia, en la Ap-66, con dos personas heridas.