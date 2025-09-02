El empleo pena por el agosto leonés

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El paro registrado en León se redujo levemente un 0,09% respecto a julio, lo que supone 18 personas desempleadas menos y sitúa el total en 19.827 parados. En la comparativa anual, el descenso es más significativo, con 915 parados menos que en agosto de 2024, lo que representa una caída del 4,41%.

Por sectores, el desempleo disminuyó entre el colectivo de personas sin empleo anterior (-49) y en el sector agrario (-27), aunque aumentó en los servicios (+36), la industria (+13) y la construcción (+9). Estos datos ponen de manifiesto la fragilidad de la recuperación sectorial y la necesidad de impulsar políticas y medidas de apoyo a la actividad productiva. En comparación con la evolución autonómica, León se desmarca positivamente: mientras en Castilla y León el paro creció un 0,67% en agosto, nuestra provincia logra mantener la senda descendente, aunque en la tasa interanual la comunidad presenta una caída algo mayor (-4,83%). Respecto a la afiliación a la Seguridad Social, León registró en agosto un descenso de 90 cotizantes (-0,05%), alcanzando los 172.266 afiliados, de los que 34.673 son autónomos (36 menos que en julio). En términos interanuales, la provincia presenta un saldo positivo, con 1.929 afiliados más (+1,13%), un dato que interpretamos como signo de la resistencia del tejido económico leonés a pesar de las dificultades coyunturales y estructurales. El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 21.905 personas en agosto a nivel nacional en relación con el mes anterior (+0,9%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró la mayor parte del aumento del desempleo tras el fin de muchos trabajos de verano, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Tras el incremento de agosto, el número total de desempleados se situó en 2.426.511 personas, su menor cifra en un mes de agosto desde 2007, ha subrayado el Ministerio. El repunte del desempleo registrado el mes pasado es similar al de agosto de 2024 (+21.884 desempleados).

Las patronales destacan la resistencia pese al freno en la creación de empleo

El CEL subraya la importancia de consolidar la creación de empleo de calidad, reforzando el apoyo a las pymes y autónomos, que son los verdaderos generadores de actividad y oportunidades en la provincia. «En este sentido, reiteramos la necesidad de eliminar trabas e impulsar medidas que favorezcan la competitividad, la inversión y la innovación en los sectores productivos leoneses». El mercado laboral resiste a duras penas, pero necesita de un mayor dinamismo económico para afianzar la recuperación y hacer frente a los desafíos estructurales de nuestra provincia, como la pérdida de población activa o la dependencia de determinados sectores. La Fele lama a no caer en la autocomplacencia pese a que confirman la capacidad del tejido empresarial para mantener y generar puestos de trabajo a pesar de un contexto económico marcado por la incertidumbre, en un entorno condicionado por crecientes costes regulatorios y laborales que afecta especialmente las pymes y autónomos: una tasa de absentismo sin precedentes, la caída de la productividad, la propuesta de reducción de jornada a 37,5 horas semanales que no tiene en cuenta la diversidad sectorial, una elevada presión fiscal y la creciente burocracia derivada de nuevas obligaciones administrativas. Estos factores, advierte Fele, suponen un riesgo directo para la competitividad en los mercados internacionales y para el sostenimiento del empleo. Por ello, urge a garantizar seguridad jurídica y marcos regulatorios estables que permitan a las empresas operar con garantías en el mercado laboral.



Los sindicatos coinciden en pedir políticas activas y menos promesas

El Sector Servicios concentra el 71,2% de las personas desempleadas en León, con un total de 14.120 personas, 36 más que el mes pasado. CCOO alerta que esta dependencia de campañas estacionales y contratos temporales impide consolidar un tejido laboral sólido y sostenible. Industria refleja un descenso de 13 desempleados, con un total de 1657 personas paradas, mientras que la construcción ve descender el paro del sector en 9 personas, con un total de 1.259 personas desempleadas. Por otro lado, el sector agrario muestra un ligero aumento de 27 parados más respecto al mes anterior con 664 personas desempleadas. La tendencia de la ocupación en la provincia continúa estando condicionada por la estacionalidad y por el peso de sectores tradicionales. En este contexto, CCOO León reclama políticas activas de empleo que orienten la contratación hacia la estabilidad y la calidad con empleo indefinido, salarios dignos y protección social suficiente y demanda un refuerzo de la orientación laboral y de los servicios de empleo público con personal suficiente, inversión en digitalización y mayor coordinación entre administraciones para acelerar la inserción laboral. Para Elena Blasco Martín, Secretaria General de CCOO León «el incremento o la contención del paro no debe ir acompañado de recortes en servicios públicos por lo que exigimos reforzar la oferta y la calidad de la atención en servicios clave como sanidad, educación, empleo y servicios sociales». Los sindicatos, también UGT, reclaman políticas activas y eficientes para solventar el lastre del desempleo.

