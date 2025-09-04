Trobajo refresca la lucha con Adif en la primera línea del frente de batalla

En un momento, la plataforma por el soterramiento del tren en Trobajo del Camino, ha vuelto a tomar la primera línea del frente de batalla, en plena trinchera, en la guerra que sostiene contra Adif, y el Gobierno, que se niegan a bajar una milésima la cota de la vía.

Se prevé un pulso para largo, tal y como se han desarrollado en los últimos cinco años, con una posición inamovible por parte de la asociación vecinal, que le ha reportado algunas victorias parciales, a pesar de la entidad del gigante de la administración ferroviaria, que suele embestir con toda la fuerza que da el Estado.

Los vecinos, firmes, no se olvidan de Adif, y a la vuelta de la pequeña tregua que dio el verano, ondean las banderas de ataque. Aquel sabaneo que llegó perderse y desnudó las barandillas del puente de Párroco Pablo Diez, hasta hacer creer al organismo ferroviario que la otra parte había cedido, vuelve a tomar fuerza con nuevos lemas sobre nuevos lienzos, con arengas consolidadas sobre otros tapices, con tonos coloridos, y recuerdos para la larga lista de protagonistas de este envite del Gobierno contra León que ha quedado reflejado en el muro de las lamentaciones que salta la viaja travesía de la N-.120 por Trobajo; sobre el tren, los últimos años de una historia que se torció cuando el proyecto de soterrar se metió en un cajón: «Cendón, trabaja por León» «La alcaldesa que no luchó, cayó», «Las obras se han parado», «La pasarela se la llevan», «Somos 100» entre el aviso a navegantes y el relato político sobre el que influyó este encuentro de la oposición vecinal con las previsiones de la administración, que se hicieron añicos.

«Imposible vencer a quien no se rinde», como exposición de motivos, del principio fundacional de la plataforma vecinal, que en otro repertorio marca un recuerdo emotivo a Marta Román Ablanedo, alma mater de este movimiento que hasta el momento ha logrado que el puente no se haga recrecer y se levante la pasarela azul, colocada de forma ilegal, aunque Adif lleva más de un año sin atender al requerimiento para su retirada.

La historia de Trobajo del Camino se escribe en sábanas blancas que envuelven la brecha del tren; la herida que no deja de sangrar.