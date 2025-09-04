La Lastra sigue sin parque «por otro engaño político»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación de Vecinos Barrio de La Lastra denunció ayer «un incumplimiento más por parte del Ayuntamiento de León», ante el cambio de ubicación de un parque, acordado para su ubicación en la esquina de la avenida Aluches con la calle Paseo del Parque, «que se pactó hace año y medio con UPL».

«No se entiende esta nueva ubicación para el parque ya que esta zona llevaba muchos años sin riego», critica la asociación. «La excusa que se nos pone, para el cambio de localización es que los técnicos de jardines consideran que no es adecuada, sin que se nos haya proporcionado una justificación fundamentada sobre ello ya que en el plan urbanístico del barrio, esta es una zona que debería ser una zona verde bien cuidada y adecentada y no una escombrera y fuente de suciedad que es para lo que se está utilizando».

El colectivo recalca que tiene «experiencia, como se puede comprobar pasando por el barrio y viendo la gran cantidad de árboles secos y zonas sin riego que hay» y lanza una advertencia a loso técnicos: «actualmente estos criterios, para el cuidado de las zonas verdes, distan mucho de ser profesionales». Por eso espera que la UPL «siga defendiendo la enmienda que en su día acordaron con esta asociación, en los mismos términos».

Los miembros del colectivo advierten de que van a seguir reclamando «lo que es justo y el derecho a tener unas zonas de ocio adecuadas para toda la ciudadanía».

La junta de gobierno local del Ayuntamiento dio el visto bueno el mes pasado a «distintos expedientes de licencia de obra y licencia urbanística para la construcción de más de 190 viviendas», repartidas en «distintos barrios y áreas de la ciudad», aunque en su mayoría radicadas en La Lastra, «y promovidas de forma particular por distintas empresas y particulares», como detallaron desde el consistorio. De los parques, no hay nada de momento, según la docmentación obrante a este respecto. La Lastra espera una solución de forma definitiva.