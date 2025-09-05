Desmantelado un punto de venta de droga en pleno centro de León

Un momento de la intervención policial en Julio del Campo

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía de León procedieron a última hora de la tarde de ayer a la detención de una persona y siguen en la pista de al menos otra más, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, por su actividad en un punto de venta ilegal de estupefacientes ubicado en la zona de Julio del Campo.

A tal efecto, se montó en la jornada de ayer un importante operativo en la zona, que trató de pasar inadvertido para no crear alarma social, pero que fue especialmente visible en algunos momentos de la tarde.

Varias personas habían denunciado que en la zona se apreciaba un importante trasiego de individuos con aspecto sospechoso, circunstancia que motivó la puesta en marcha de un dispositivo de vigilancia, primero con agentes vestidos de paisano que realizaban labores de seguimiento y luego con una intervención ejecutada.

Al tener constancia de que efectivamente podían estar produciéndose transacciones ilegales, se adoptó decisión de intervenir, para lo cual se dispuso la participación de varias patrullas, con el objeto de garantizar el éxito de la misión y de procurar mantener el orden público .

Como consecuencia de ambas, se cerró la detención de una persona con pequeñas cantidades de cocaína y útiles para el pesaje, así como cantidades de dinero de relativa importancia.

El detenido, junto con las diligencias, pasarán a disposición del juzgado de guardia, mientras se sigue la pista de al menos otra persona que podría estar implicada en los hechos.