Cocaína, alcohol y cannabis desafían a la salud mental

La droga más consumida en Castilla y León es la cocaína, una sustancia que usan 48,1% de los hombres y el 40,9% de las mujeres que acuden a las tarapias de Proyecto Hombre. Así se refleja en el informe publicado este martes por Proyecto Hombre a nivel nacional con datos de atención del año 2024. La segunda droga más consumida en la Comunidad es el alcohol. Aquí son las mujeres las que adelantan a los hombres. El 25% de las que acuden a terapia abusan de las bebidas alcohólicas, mientras que en este mismo nivel de consumo están el 12,9% de los hombres. Hombres y mujeres consumen en la misma proporción cannabis y anfetaminas, aunque son ellos los que más recurren a la marihuana. Los porcentajes son muy similares en hombres (5,9%) y mujeres (6,8%). Para la confección de este informe nacional se han realizado cuestionarios a los participantes, de los que 324 han respondido usuarios de León.

El director de Proyecto Joven-Proyecto Hombre de León, Jorge Juan Peña, alerta del aumento de las enfermedades mentales desencadenadas por el consumo de cannabis. «Está demostrado que el cannabis produce brotes paranoicos y desencadenan problemas de salud mental. Lo estamos viendo todos los días».

Terapias en familia

Los problemas psiquiátricos afectan a más del 60% de las 120 personas atendidas en el centro de día de Proyecto Joven-Proyecto Hombre de León, terapias a las que también asisten los padres y las madres (48 personas) y parejas (17). «Toda la familia se implica en ayudar a las personas adictas, que llegan preocupadas y pensando que solo les pasa a ellas. En las terapias se dan cuanta de que no son los únicos».

El Informe 2024 del Observatorio Proyecto Hombre, financiado por el Plan Nacional sobre Drogas, centrado en la salud mental de las personas con adicciones, destaca que la ideación suicida se ha incrementado un 26,4% y los intentos de suicidio un 25,4%.

Pero no solo las sustancias destrozan la salud mental. Las adicciones a no sustancias, como las tecnologías, aparecen vinculadas a otros consumos. «Hace unos años teníamos grupos solo para las adicciones sin sustancia, pero ahora estamos viendo un aumento de las personas que están enganchadas a más de un consumo», asegura Peña, que ha decidido contar con la colaboración de un psiquiatra voluntario que apoya el trabajo de la médica de la entidad. «Cada vez es más frecuente tener que abordar la adicción y el problema de salud mental que provoca».

La mayoría de las personas que acuden a Proyecto Hombre tienen edades comprendidas entre los 37 y los 57 años.

Peña vuelve a alertar de un problema que trasciende a los programas tradicionales de la organización «El consumo de fármacos también aumenta, sobre todo en las mujeres, por eso el abordaje tiene que ser con un sistema educativo y terapéutico integral que el sistema de salud no es capaz de abordar por las largas lista y el tiempo de espera para que te atienda un psiquiatra».

Engaño en las redes

Las redes sociales no ayudan para evitar las adicciones. Proyecto Joven— Proyecto va a poner en marcha un curso al que se están apuntando personas mayores «que se han sentido engañadas o han sido víctimas de timos en las redes sociales, un círculo de apuestas o de compras que engancha y que acaba afectando a la estabilidad psicológica». Los porcentajes de problemas psiquiátricos asociados al consumo que presentan las mujeres, son mayores que en el caso de los hombres (salvo en el caso de las alucinaciones y las conductas violentas, que es similar), siendo especialmente elevadas la diferencias en problemas emocionales en general (74,9% frente a 54,3%), intentos de suicidio (39,3% frente a 21,9%), y depresión severa (78,1% frente a 59,5%), las tres con casi 20 puntos de diferencia entre mujeres y hombres. Con menos diferencias, pero alta incidencia en mujeres: ansiedad severa (85,7% frente a 72,9%).

Más de 60% de las 120 personas que acuden al centro de día de Proyecto Hombre tiene problemas mentales vinculados al consumo