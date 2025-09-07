La cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro recibe la medalla de honor de Santiponce

La Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro recibió la medalla de oro de la Hermandad de Romeros de Santiponce en el marco de los actos que se han venido celebrando estos días en la localidad sevillana, que tiene distinguido a San Isidoro con la condición de alcalde perpetuo.

Los actos se iniciaron el viernes, cuando la cofradía leonesa recibió la medalla de oro de la Hermandad de Romeros de San Isidoro del Campo. Ayer el ayuntamiento de Santiponce entregó también a la congregación leonesa la medalla de honor de la población. El abad Gonzalo F. González-Cayón firmó en el libro de honor del Ayuntamiento.

La cofradía estuvo también en la Iglesia de San Isidoro del Campo. Entregó un corbatín honorífico y otros regalos a la Hermandad de Romeros de Santiponce y recibe de la agrupación sevillana la medalla de oro.

La Ilustre, Real e Imperial Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro, aquella guardia pretoriana del Reino formada por clérigos, caballeros y nobles de cuna en 1147, está integrada por 207 destacadas personalidades, tras integrar a ocho nuevos miembros en un acto de especial simbología celebrado en la cuna leonesa del Románico el pasado mes de diciembre, entre ellos a la presidenta de Diario de León, Adriana Ulibarri, como Dama de Honor.