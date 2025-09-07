Coches clásicos por la Esclerosis en la Virgen del Camino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La 5ª edición de la Retroclásica de La Virgen del Camino ha reunido a cientos de apasionados del mundo del motor y los coches clásicos este domingo 7 de septiembre. Además, la organización ha sorteado una bicicleta BH clásica entre todos aquellos que compren rifas durante la jornada. El importe total recaudado será donado íntegramente a la Asociación Esclerosis Múltiple León. La recepción fue a las 10.00 horas, con la apertura del mercadillo. La ruta comienzó a las 13.00 horas por el municipio, a las 14.30 comida en el frontón, actuación y monólogo de Javito Rivas, bingo y premios.