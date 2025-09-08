El Conservatorio de Música y el Instituto de Villaquilambre reciben un nuevo impulso

El Conservatorio de Música de León y el Instituto de Villaquilambre recibirán un nuevo impulso con el inicio de curso, según ha anunciado esta mañana el delegado de la Junta, en León, Eduardo Diego, que ha presentado la nueva campaña en el CEIP de La Palomera, “ejemplo de lo que tiene que hacer la Junta ante la inacción municipal", en referencia al Ayuntamiento de la capital.

Diego ha presentado “el nuevo curso de una de las mejores educaciones del mundo “, que llegará cerca de 60.000 estudiantes en León instruidos por más de 5.000 profesores. En el acto le acompañaron el director provincial de Educación, Alberto Natal y la directora del CEIP de La Palomera, Ana María Caldera.

El Conservatorio recibirá este año una inyección de 1,8 millones de euros de los 10 que componen el presupuesto total. Para el Instituto de Villaquilambre se aportan 3,6 millones sobre los 17 del montante total. El Instituto está en fase de redacción del proyecto.

El curso ha arrancado sin incidencia alguna y es continuidad de los buenos registros anteriores, con el primer puesto en Lectura, Matemáticas y Ciencias para la educación de Castilla y León, según el informe PISA.

Se repite la gratuidad de la educación para los alumnos de entre cero y tres años y la extensión del sistema hasta los 16 años para “contribuir a la lucha contra la despoblación”.

En primer ciclo de infantil hay 3.240 niños en 103 centros educativos. Las cifras son provisionales. La total es de 59.859, un 0,56% más que el curso anterior. El profesorado aumenta hasta los 5.069 profesionales.

Silván tendrá el único centro, con solamente tres alumnos y otros cuatro centros más tienen solamente cuatro alumnos: Quilós, Matachana, Posada de Valdeón y Villacedré. También hay un apuesta decidida por la Formación Profesional, con otros ocho nuevos ciclos en León.

Diego detalló las obras de actuación en las reformas y mejoras de los diferentes centros. Así, se trabaja en el porche cubierto del Camino de Santiago de la Virgen del Camino, en el CRA Emilio Alonso de Sahagún, ampliación de dos aulas en Villacedré, dos escaleras en el Instituto Ordoño II de León, la cubierta de la pista polideportiva de Flores del Sil, una rampa exterior en el instituto Alvaro de Mendaña de Ponferrada y ún edificio de Infantil en el Trepalio de Trobajo del Camino. También se instala un ascensor en Veguellina.

453 rutas de transporte desplazarán a más de 7.200 alumnos por la provincia. Casi un centenar de comedores están en funcionamiento para cerca de 6000 alumnos, de los que 5200 tienen beca.

Madrugadores alcanza a 2.213 en 70 centros educativos. “Tenemos la mejor educación de España y una de las mejores del mundo “, señaló Diego. “ Fomentamos la innovación sin renunciar a la tradición, es una de las claves de nuestro éxito “, apuntó el delegado.