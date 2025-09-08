La ULE oferta un curso sobre la enseñanza del leonés

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Universidad de León oferta un nuevo curso de extensión universitaria sobre la enseñanza del leonés en las aulas impulsado desde la Cátedra de Estudios Leoneses y el Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad.

Se trata del curso titulado ‘El leonés en el aula (II): propuestas y materiales para educación primaria y secundaria’, que se celebrará en la modalidad online síncrono entre los días 23 de septiembre y 23 de octubre, hasta completar un total de 20 horas lectivas y bajo la dirección del profesor Alejandro Junquera Martínez.

Es una iniciativa que está dirigida a profesores de educación primaria y secundaria, estudiantes del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, estudiantes de Lengua Española, y abierta en general a todas las personas que estén interesadas en la materia.

Los participantes tendrán ocasión de actualizar contenidos sobre dialectología de las lenguas peninsulares, conocerán las actitudes lingüísticas que los hablantes poseen sobre el leonés, al tiempo que profundizarán en de aspectos gramaticales, fonéticos y léxicos de la lengua leonesa y su aplicación al aula.

También se accederá a diversos testimonios literarios y de cultura escrita en lengua leonesa, y se analizará la situación derivada del contacto entre lenguas como el castellano y el leonés y sus repercusiones.

Entre los objetivos destaca el desarrollo de propuestas didácticas para llevar el leonés a las aulas de primaria y secundaria y se conocerán testimonios reales de experiencias didácticas relacionadas con la enseñanza del leonés.

Finalmente, la formación que se ofrecerá permitirá a los participantes valorar el patrimonio cultural inmaterial leonés, especialmente el referido al ámbito del romancero y sus aplicaciones en el aula. El precio de la matrícula es de diez euros, cantidad que se reduce a cinco para los alumnos de la ULE.