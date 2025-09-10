Calendario Escolar León 2025-2026: inicio y fin del curso escolar y festivos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Consulta las fechas clave del inicio del curso escolar y organiza ya tu agenda de septiembre .

Septiembre

Día 8: Inicio de curso en:

Segundo ciclo de educación infantil

Educación especial y Transición a la Vida Adulta

Educación primaria

Alumnado de educación secundaria obligatoria que se encuentra escolarizado en centros de educación primaria

Día 15: Inicio de curso en:

Educación Secundaria Obligatoria, excepto el alumnado que se encuentra escolarizado en centros de educación primaria.

Bachillerato en régimen ordinario y nocturno.

Ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo en modalidad presencial.

Segundo curso de grado superior de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

Día 18: Inicio de curso en:

Ciclos formativos de grado de medio y primer curso de grado superior de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

Día 22: Inicio de curso en:

Bachillerato en régimen a distancia

Enseñanzas impartidas en centros y aulas de educación de personas adultas

Enseñanza secundaria para personas adultas a distancia impartida en los institutos de educación secundaria

Ciclos formativos de formación profesional de grado medio y grado superior en modalidad semipresencial y virtual

Día 29: Inicio de curso en:

Enseñanzas deportivas.

Enseñanzas artísticas superiores.

Enseñanzas elementales y profesionales de música y danza.

Octubre

Día 6: Inicio de curso en:

Enseñanzas de idiomas.

Día 12: Fiesta Nacional de España

Día 13: Fiesta Nacional de España (traslado)

Día 31: Día del docente

Noviembre

Día 1: Todos los Santos

Diciembre

Día 6: Día de Constitución Española

Día 8: Inmaculada Concepción

Días 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31: Vacaciones de Navidad

Enero

Días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Vacaciones de Navidad

Febrero

Días 16, 17: Fiestas de Carnaval

Marzo

Días 27, 28, 29, 30, 31: Vacaciones de Semana Santa

Abril

Días 1, 2, 3, 4, 5, 6: Vacaciones de Semana Santa

Día 23: Día de Castilla y León

Día 24: Puente del día de Castilla y León

Mayo

Día 1: Día del trabajo

Día 22: Fin de curso en:

Segundo curso de bachillerato en regímenes ordinario y nocturno.

Bachillerato en régimen a distancia.

Segundo curso de grado superior de las enseñanzas profesionales. de artes plásticas y diseño.

Sexto curso de enseñanzas profesionales de música y danza.

Enseñanzas deportivas.

Día 29: Fin de curso en:

Enseñanzas de idiomas.

Junio

Día 17: Fin de curso en:

Primer curso de bachillerato en regímenes ordinario y nocturno.

Ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo en modalidad presencial, semipresencial y virtual (Nota 1).

Ciclos formativos de grado medio de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

Primer curso de grado superior de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

Día 24: Fin de curso en:

Segundo ciclo de educación infantil.

Educación especial y Transición a la Vida Adulta.

Educación primaria.

Educación secundaria obligatoria.

Enseñanzas impartidas en centros y aulas de educación de personas adultas.

Enseñanza secundaria para personas adultas a distancia impartida en los institutos de educación secundaria.

Enseñanzas elementales y profesionales de música y danza, excepto sexto curso de las enseñanzas profesionales.

Enseñanzas artísticas superiores.

Otras consideraciones

Pruebas extraordinarias correspondientes al curso académico 2024-2025

Las pruebas extraordinarias para el alumnado de enseñanza secundaria para personas adultas del segundo cuatrimestre o de todo el curso escolar se realizarán hasta el 4 de septiembre de 2025.

Las pruebas extraordinarias para el alumnado de enseñanzas de idiomas se realizarán preferentemente en la primera quincena de septiembre de 2025.

Las pruebas extraordinarias para el alumnado de enseñanzas elementales y profesionales de música y danza se realizarán hasta el 4 de septiembre de 2025, excepto para aquel alumnado que las hubiera realizado en el mes de junio de 2025.

Jornada reducida

Los centros que impartan segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación especial, durante el mes de septiembre de 2025 y el mes de junio de 2026 realizarán jornada continua de cuatro horas, en horario matinal.

Pruebas extraordinarias y segunda sesión de evaluación final de ciclos formativos correspondientes al curso académico 2025-2026

Entre el 1 y el 5 de junio de 2026 se celebrarán las pruebas extraordinarias para el alumnado de enseñanza secundaria para personas adultas del primer cuatrimestre.

Entre el 16 y el 23 de junio de 2026 se celebrarán:

Las pruebas extraordinarias para el alumnado de segundo curso de bachillerato en régimen ordinario.

Las pruebas extraordinarias para el alumnado de segundo curso de bachillerato en régimen nocturno que cursen según el modelo B.

Las pruebas extraordinarias para el alumnado que curse el tercer bloque del modelo A del régimen nocturno de bachillerato.

Las pruebas extraordinarias para todo el alumnado de bachillerato en régimen a distancia.

Las pruebas extraordinarias de las enseñanzas profesionales de música y danza para el alumnado que superando todas o algunas de las asignaturas, o habiendo solicitado su convalidación, pudiera obtener el título de Bachiller, previa comunicación escrita por parte del interesado de su situación a la dirección del centro donde curse dichas enseñanzas profesionales. Esta comunicación deberá realizarse como máximo en el mes de abril, de forma que los centros puedan adaptar, en su caso, las fechas de la evaluación ordinaria de este alumnado.

La sesión de evaluación excepcional para el alumnado del segundo curso de los ciclos formativos de grado superior en modalidad presencial, semipresencial y virtual que vaya a realizar la prueba de acceso a la universidad.

La evaluación final extraordinaria para el alumnado del segundo curso de los ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño.

Entre el 24 y el 29 de junio de 2026 se celebrarán:

Las pruebas extraordinarias para el alumnado de primer curso de bachillerato en régimen ordinario.

Las pruebas extraordinarias para el alumnado de primer curso de bachillerato en régimen nocturno que cursen según el modelo B.

Las pruebas extraordinarias para el alumnado que curse el primer o el segundo bloque del modelo A del régimen nocturno de bachillerato.

La segunda sesión de evaluación final, en su caso, de los ciclos formativos de grado básico, ciclos formativos de grado medio y ciclos formativos de grado superior en modalidad presencial, semipresencial y virtual.

La evaluación final extraordinaria para el alumnado de los ciclos formativos de grado medio y del primer curso de los ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño.

Las pruebas extraordinarias de las asignaturas de las enseñanzas profesionales de música y danza para las que el alumnado haya solicitado convalidación en Educación Secundaria Obligatoria o en 1º de Bachillerato, y cuya superación condicione las decisiones de promoción, o en su caso, titulación, previa comunicación escrita por parte del interesado de su situación a la dirección del centro donde curse dichas enseñanzas profesionales. Esta comunicación deberá realizarse una vez conocidas las calificaciones derivadas de la evaluación ordinaria, con al menos dos días hábiles de antelación a la celebración de las pruebas extraordinarias.

La evaluación final extraordinaria para el alumnado de enseñanzas deportivas.