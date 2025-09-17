Calendario Laboral León 2025: días festivos y puentes

Calendario laboral de la ciudad de León para 2025.Miguel Argüello

Este es el calendario laboral de León para el año 2025.

Las fiestas laborales, con carácter retribuido y no recuperable en el ámbito de la ciudad para este año son:

Días Festivos de León de 2025

Miércoles, 1 de enero de 2025. Año Nuevo

Lunes, 6 de enero de 2025. Epifanía del Señor

Jueves, 17 de abril de 2025. Jueves Santo.

Viernes, 18 de abril de 2025. Viernes Santo.

Miércoles, 23 de abril de 2025. Fiesta de la Comunidad Autónoma.

Jueves, 1 de mayo de 2025. Fiesta del Trabajo.

Viernes, 15 de agosto de 2025. Asunción de la Virgen.

Lunes, 6 de octubre de 2025. Lunes siguiente a San Froilán.

Lunes, 13 de octubre de 2025. Día siguiente al día de la Hispanidad.

Sábado, 1 de noviembre de 2025. Día de todos Los Santos.

Sábado, 6 de diciembre de 2025. Día de la Constitución Española.

Lunes, 8 de diciembre de 2025. La Inmaculada Concepción.

Jueves, 25 de diciembre de 2025. Natividad del Señor.

Cabe destacar que, al coincidir en domingo, la festividad del día 12 octubre (Fiesta Nacional de España) se traslada al lunes 13, haciendo uso de la facultad que establece la normativa vigente, y con el consenso de los agentes que han participado en la toma de decisión.