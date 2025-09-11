El «caos» ferroviario y el rosario de deudas del Gobierno con León llegan al Senado

Los usuarios del transporte ferroviario desde o hacia León saben bien lo que es quedar en medio de la nada, sin agua, luz o comida, atrapados durante horas por alguna de las múltiples y repetitivas inidencias de los trenes. Unos retrasos ya habituales que convierten en una amarga aventura los desplazamientos, especialmente, a Madrid y que se completaron este verano con la revisión masiva de la flota Avril tras la fisura en un bogie del Avlo a Barcelona.

El «caos» ferroviario llegó a la Cámara Alta de la mano de la senadora del PP por León, Asunción Mayo, quien ha exigido al ministro Óscar Puente que dimita ante el «desastre» provocado por la que calificó de «desastrosa» gestión y la «falta de responsabilidad» del vallisoletano para asumir los errores. Así se lo trasladó al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible en una interpelación, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado esta semana, para que informe sobre las acciones de su departamento ante la «gravísima» situación que atraviesa el sistema ferroviario.

Mayo subrayó que la gestión ferroviaria de Puente «es de un nivel de desastre sin precedentes», al tiempo que le reprochó que se atreviese a defender en el mes de mayo que el tren pasaba por su «mejor momento, que las incidencias eran mínimas y que las pocas que había se debían sin duda a sabotajes y sospechosísimos complots». Mientras el ministro presumía de las virtudes del ferrocarril, la senadora leonesa recuerda que «la gente estaba encerrada en trenes sin sin explicaciones y sin recibir atención, mientras el Gobierno en vez de asumir su responsabilidad iba, una vez más, de víctima, y Puente seguía negando la realidad y a polemizar con media España en Twitter». Para la representante popular leonesa, el problema es que la gestión de Transportes es «tan floja» que evidencia que Óscar Puente carece de capacidad «para hacer dos cosas a la vez: llevar esa cartera y tuitear», ironizó. La dirigente del PP criticó que la semana pasada el ministro no sólo no reconoció los problemas, sino que advirtió que el caos continuará, como mínimo, dos años más.

Del mismo modo, Mayo destacó que mientras Puente niega la «realidad», este verano los trenes AVE y de larga distancia han sufrido un retraso medio cercano a los 20 minutos. «Cuando antes el tren era garantía de puntualidad, los socialistas lo han convertido en una suerte de lotería, donde salir y llegar a la hora es casi excepcional y sufrir cualquier tipo de incidencia es ya la norma», señaló. También le recordó que dirige el Ministerio con el mayor presupuesto, pero dudó de cómo revertirá la situación sin que el Ejecutivo apruebe los Presupuestos Generales del Estado. «El último fue el 6 de octubre de 2022, y no presentan uno nuevo porque no pueden, y ese es el mayor lastre de Transportes, aunque usted lo calla», le recriminó. Mayo llevó al Senado el rosario de deudas del Gobierno nacional con León e indicó que los vecinos «han perdido la cuenta de todos los proyectos que nos debe», como la Plataforma Intermodal de Torneros, el nudo del Manzanal, el Corredor Atlántico o el tren de la Feve hasta Renueva. «De las carreteras, a la A-6 en León, que no le cabe un bache más», subraya.

El PP lamenta que nadie asuma responsabilidades

El PP no se explica cómo todavía el ministro de Transportes Óscar Puente no ha sido «cesado de inmediato», ante el «desastroso» panorama ferroviario. La senadora Asunción Mayo lamenta además que Puente continúe «sin asumir ninguna responsabilidad». E insistió en que a pesar de que los españoles «pagamos más impuestos que nunca y tenemos los peores servicios públicos de nuestra historia, usted (por Puente) sigue sin buscando excusas». Recordó que su predecesor, el investigado Ábalos, «estaba tan ‘ocupado’, que se ve que tampoco le daba tiempo a planificar nada más» y calificó ese ministerio de «enchufismo, corrupción e incompetencia».