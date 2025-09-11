Medalla para tres policías héroes de Villaquilambre

La Corporación de Villaquilambre olvidará hoy por un rato la controversia política que anima los plenos para premiar durante la sesión la labor de tres policías locales, Víctor, Rafa y Mario, que salvaron la vida de un hombre que sufrió un desvanecimiento el pasado 3 de mayo cuando caminaba por la calle La Cerrada de Navatejera. La colaboración ciudadana y la rápida actuación de estos agentes municipales, que utilizaron el desfibrilador, permitió rescatarle de la parada cardiorespiratoria que sufrió.

El hombre, vecino del municipio, portaba unos sacos de panadería cuando cayó desplomado al suelo. Un conductor de Burgos le practicó los primeros auxilios y los policías continuaron de inmediato con las maniobras de reanimación (RCP).

El jefe de servicio acudió con un aparato desfibrilador externo automático (DEA) con el que lograron que recupera el pulso. A los tres se les concederá la Medalla al Mérito Policial por incidencia sanitaria de un paro cardiorrespiratorio y a uno de ellos, además, Mario, se le entregará otra por una detención que practicó en Stuttgard el pasado junio, cuando se encontraba en esa ciudad alemana para presenciar el partido de Francia-España de la Liga de Naciones junto a otros agentes de San Andrés del Rabanedo, León y Benavente, y vio cómo un ladrón salía de una tienda, le persiguió y le logró detener tras una carrera de 600 metros.

La policía de Stuttgard ha mandado una carta de reconocimiento y felicitación por la actuación de este agente.