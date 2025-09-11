Educación avala el recurso de los monitores por el horario escolar de este mes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Educación asegura que el servicio de monitores puesto en marcha desde el inicio de curso para cubrir las necesidades de las familias por la reducción del horario lectivo funciona con «normalidad» pese a las críticas de las ampas y de algunos sindicatos. Fuentes del departamento que dirige Rocío Lucas, explican que se trata de un «nuevo servicio muy demandado por las familias para ayudar en la conciliación durante esa hora lectiva de menos que hay en los meses de septiembre y junio». «Este horario reducido no es nuevo, ha estado en vigor en educacion durante 15 años. La novedad, ahora, es que atendemos desde la Junta esa hora gratuitamente para facilitar la conciliación», detallan a Europa Press. El servicio, en palabras de la consejería, está funcionando con «normalidad» y se atiende a más de 13.000 alumnos en 484 centros, 119 más de los previstos durante el mes de junio. «Es decir, durante estos primeros días de puesta en marcha, se están incorporando centros y alumnos nuevos», añaden. La Confederación de Federaciones de AMPAs de Castilla y León (Confapacal) tachó de «callabocas» y «caricatura» el servicio y que no estaba funcionando y CGT denuncia que todavía no ha contratado al personal encargado de acompañar a los alumnos en algunas provincias y la «negligente solución» de pedir «docentes voluntarios para cubrir estas funciones».