Varapalo al Ayuntamiento de León: el Procurador del Común le culpa de la dejadez y el abandono de los solares de Armunia

El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, ha emitido una resolución que critica duramente la "deficiente gestión y falta de diligencia" del Ayuntamiento de León ante el abandono de solares y fincas en la pedanía de Armunia. Este dictamen, derivado de una queja formal presentada por la Junta Vecinal de Armunia y respaldada por todas las asociaciones vecinales, pone de manifiesto el deterioro de la calidad de vida en la zona, así como los riesgos de incendios y problemas de seguridad derivados de la inacción municipal.

La resolución señala que, aunque la ley obliga a los propietarios a mantener sus terrenos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, es responsabilidad del Ayuntamiento de León garantizar el cumplimiento de estas obligaciones mediante órdenes de ejecución, sanciones o, en su caso, la ejecución subsidiaria. El Procurador advierte que la falta de actuación no solo daña la imagen de la ciudad, sino que pone en peligro la seguridad y la salud de los vecinos, especialmente en verano, debido al riesgo de incendios.

El dictamen incluye tres recomendaciones claras al Ayuntamiento:

Exigir con firmeza el cumplimiento de los deberes urbanísticos, intensificando la vigilancia y aplicando sanciones.

-Garantizar limpiezas y desbroces periódicos, recurriendo a la ejecución subsidiaria a costa de los propietarios si es necesario.

-Priorizar la intervención en los solares de Armunia que motivaron la queja vecinal.

La resolución supone un respaldo institucional a la movilización de la Junta Vecinal de Armunia y a las asociaciones vecinales, que se unieron para denunciar la situación. Este hito refleja la unidad de la pedanía en su exigencia de responsabilidades al Ayuntamiento, al que se le otorga un plazo de dos meses para informar si acepta o no las recomendaciones. La situación de abandono en Armunia, según el Procurador, no solo afecta a la estética del entorno, sino que genera un "serio riesgo". La resolución urge al Ayuntamiento a actuar con celeridad para revertir esta problemática y garantizar el bienestar de los vecinos.