Más Vuelos exige el mismo trato para los aeropuertos de León y Valladolid

La plataforma ciudadana Más vuelos, más futuro para León exigió ayer que el aeropuerto de León reciba el mismo trato que el de Valladolid, considerado «aeropuerto regional» para Castilla. Además, reivindicó una terminal de carga aérea para ofrecer servicio al noroeste peninsular, la ampliación de vuelos comerciales —incluidos destinos internacionales y a Canarias— y su consolidación como aeropuerto de categoría internacional.

«No pedimos más que nadie, pero tampoco menos que los demás», precisaron desde la plataforma, apelando a la solidaridad interregional y rechazando lo que califican como una forma de «colonización». La organización ciudadana advirtió de que continuará denunciando lo que considera una «política de ralentización y bloqueo de las legítimas aspiraciones de los leoneses». Más vuelos, más futuro para León reiteró así sus demandas para el desarrollo del Aeropuerto de León y denunció el desequilibrio territorial en el tratamiento de las infraestructuras aeroportuarias dentro de Castilla y León. La plataforma valoró el apoyo inmediato del alcalde de León y la cobertura de los medios de información a sus últimas reivindicaciones, pero lamentó la escasa implicación del resto de representantes políticos leoneses frente a la «rápida respuesta» de responsables institucionales en Valladolid que consideraron «ejemplar» en defensa de los intereses de sus ciudadanos. La organización ciudadana criticó especialmente las declaraciones de la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez, a quien acusó de confundir los conceptos de «región» y «comunidad», para recordarle que la comunidad autónoma está compuesta por dos regiones históricas: León y Castilla. Según la plataforma, esta dualidad no se refleja en un desarrollo territorial que «favorece sistemáticamente a Castilla en detrimento de León».

Por otra parte, la plataforma de activismo social Change.org acoge desde el 10 de septiembre el manifiesto Porque León nos necesita, una iniciativa ciudadana que denuncia a su juicio «el trato desigual que recibe la Región Leonesa dentro de la comunidad autónoma y exige una autonomía propia por la vía constitucional». En el texto, los firmantes acusan a las autoridades autonómicas de marginar sistemáticamente a León, Zamora y Salamanca, desviando inversiones, paralizando proyectos y condenando a la región a la despoblación, el envejecimiento y la emigración juvenil.