Pancartas de rebelión en Trobajo: los vecinos claman de mil maneras que el tren no les aísle

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En un gesto de renovación en su larga lucha por el soterramiento del ferrocarril a su paso por el municipio, los vecinos de Trobajo del Camino han retirado las antiguas pancartas que, durante años, clamaban directamente contra Adif y su “cagada” en el proyecto. Este viernes en una acción coordinada por la plataforma vecinal, se han izado nuevas lonas en los puentes y pasarelas sobre las vías, con lemas más incisivos que ahora apuntan a los responsables políticos de León. Sus mensajes reflejan la frustración acumulada ante lo que perciben como un abandono institucional. Ese cambio de tono en las pancartas subraya el temor creciente de los 'guerreros' vecinos a quedar aislados, tanto geográficamente como en su reivindicación.