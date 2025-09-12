Diario de León

Pancartas de rebelión en Trobajo: los vecinos claman de mil maneras que el tren no les aísle

Sus mensajes reflejan la frustración acumulada ante lo que perciben como un abandono institucional

Virginia Moran

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

En un gesto de renovación en su larga lucha por el soterramiento del ferrocarril a su paso por el municipio, los vecinos de Trobajo del Camino han retirado las antiguas pancartas que, durante años, clamaban directamente contra Adif y su “cagada” en el proyecto. Este viernes en una acción coordinada por la plataforma vecinal, se han izado nuevas lonas en los puentes y pasarelas sobre las vías, con lemas más incisivos que ahora apuntan a los responsables políticos de León. Sus mensajes reflejan la frustración acumulada ante lo que perciben como un abandono institucional. Ese cambio de tono en las pancartas subraya el temor creciente de los 'guerreros' vecinos a quedar aislados, tanto geográficamente como en su reivindicación.

Virginia Moran

Protesta el soterramiento de Adif

Virginia Moran

Protesta  el soterramiento de Adif

Virginia Moran

Protesta  el soterramiento de Adif

Virginia Moran

Protesta el soterramiento de Adif

Virginia Moran

Protesta el soterramiento de Adif

Virginia Moran

Protesta el soterramiento de Adif

Virginia Moran

Protesta  el soterramiento de Adif

Virginia Moran

Protesta el soterramiento de Adif

Virginia Moran

Protesta  el soterramiento de Adif

Virginia Moran

Protesta  el soterramiento de Adif

Virginia Moran

Protesta  el soterramiento de Adif

Virginia Moran

Protesta  el soterramiento de Adif

Virginia Moran

Protesta  el soterramiento de Adif

Virginia Moran

Protestas soterramiento Adif

Virginia Moran

Protestas soterramiento Adif

Virginia Moran

Protestas soterramiento Adif

Virginia Moran

Protestas soterramiento Adif

Virginia Moran

Protestas soterramiento Adif

Virginia Moran

Protestas soterramiento Adif

Virginia Moran

Protestas soterramiento Adif

Virginia Moran

Protestas soterramiento Adif

Virginia Moran

Protestas soterramiento Adif

Virginia Moran

Protestas soterramiento Adif

Virginia Moran

Protestas soterramiento Adif

Virginia Moran

Protestas soterramiento Adif

Virginia Moran

Protestas soterramiento Adif

Virginia Moran

Protestas soterramiento Adif

Virginia Moran

Protestas soterramiento Adif

Virginia Moran

Protestas soterramiento Adif

Virginia Moran

Protestas soterramiento Adif

Virginia Moran

Protestas soterramiento Adif

Virginia Moran

Protestas soterramiento Adif

Virginia Moran

Protestas soterramiento Adif

Virginia Moran

Protestas soterramiento Adif

Virginia Moran

Protestas soterramiento Adif

tracking