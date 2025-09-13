Villaquilambre celebra su juventud con Findexoven, en fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Findexoven, el superevento de la juventud de Villaquilambre ha comenzado este sábado en el pabellón de CEIP Los Adiles de Villaobispo. Se trata de una acción gratuita abierta de 11:00 a 21:00 y con más de un centenar de actividades para todos los públicos. Este año se espera superar el número de visitantes que en la anterior edición superaron los 5000 habitantes.

Este año, como novedad se celebrará el domingo un “Carnaval friki” en el que todos lo asistentes que acudan disfrazados y se hagan una foto con Mickey Mouse se llevarán un regalo. Además, el domingo de 12:00 a 14:00 tendrá lugar el primer premio #findexoven de Go karts a pedales.

Las actividades están organizadas por asociaciones juveniles, la mayoría desarrollan su actividad en el municipio. El Consejo de la Juventud de Villaquilambre se implica en la organización aportando equipos de sonido, luz, mobiliario y voluntarios. Este año es también gestionarán el bar-tasca y así, los beneficios obtenidos revertirán en las asociaciones del municipio. Los clubes deportivos impartirán clases y talleres en los que darán a conocer su forma de trabajar en disciplinas como la lucha leonesa, el balonmano o el patinaje.

Findexoven se organiza durante todo el fin de semana en una decena de espacios en los que se desarrollarán encuentros literarios, torneos de videojuegos, partidas de cartas magic, juegos de mesa, un espacio K-pop, exhibición de la escuela de baile “Melanie” y presentaciones de libros, entre otras actividades. Para los más pequeños también habrá talleres, hinchables y el espectáculo baila con Minnie.

20 stands de artesanos y asociaciones mostrarán sus productos y ofertas formativas. El Centro de Información y Atención a Mujeres e Igualdad (CIAMI) estará presente con una carpa y un punto violeta. Regreso al futuro, tema central del evento este año, y la batalla de los piratas tendrán su espacio en las exposiciones de playmobil. Harry Potter, en su 20 aniversario, protagonizará la exposición de Funko Pop.