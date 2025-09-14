Mercado artesanal, concurso de tapas y La Misión, hoy en La Virgen

Las fiestas de La Virgen del Camino llegan a uno de sus días clave, que arranca con la apertura del Mercado Artesanal a las 11.00 horas en un nuevo espacio, el parque municipal, donde exhibirá hasta las 20.30 horas en que se clausura decena de puestos de joyas, piezas de madera, de cobre y telas. En ese área está instalado el Cómete La Virgen con foods trucks y música en directo. A las 13.00 horas se da el pistoletazo de salida del concurso de tapas por los bares, mientras la noche se reserva para «la orquesta más grande de España», La Misión, que animará la última verbena festiva con su espectáculo sobre más de 1.000 metros de escenario y coreografías imposibles. La localidad ha disfrutado ya con los paseíllos de sus peñas y se prepara hoy para los bailes regionales, los pendones y la misa en la Basílica con la ofrenda del Voto.