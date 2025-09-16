León y Villaquilambre buscan el servicio integrado de bicis

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Los ayuntamientos de León y Villaquilambre tuvieron una reunión la semana pasada para seguir avanzando en la posibilidad de conseguir un servicio de préstamo de bicicletas integrado, que tenga continuidad entre los dos municipios. Así lo apuntó ayer el concejal de Movilidad de León, Vicente Canuria, quien concretó que «hay posibilidades» de cara a esta iniciativa, «pero hay que resolver muchas cuestiones antes, porque se trata de un contrato municipal y habría que cambiar la figura jurídica».

Vicente Canuria recordó que se sigue trabajando para conseguir el objetivo, pero que el Ayuntamiento de León «está abierto» a que se incorporen otros municipios, aunque de momento sólo se haya postulado el de Villaquilambre.