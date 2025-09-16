HP aplicará la IA a la administración municipal de León y a la gestión del tráfico

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Aceleración de los procesos administrativos que realizan los funcionarios en el Ayuntamiento de León y un tráfico más eficiente son los objetivos que se plantea HP antes de finalizar el año al aplicar la Inteligencia Artificial a la administración municipal del Ayuntamiento de León.

El director general de HP España, el leonés Miguel Ángel Turrado, y el alcalde de León, José Antonio Diez, acaban de firmar el convenio para desarrollar los protocolos que permitirán implementar la tecnología al servicio de los ciudadanos y convertir a León en un referente mundial, como ha destacado Turrado.

“La plataforma de IA permitirá acelerar los trámites para los ciudadanos y se pasará de meses a horas”, ha destacado Turrado, quien también ha explicado que el simulador del tráfico permitirá analizar los escenarios en tiempo real y mejorar la movilidad un 30%.

Turrado ha incidido en que la IA “no es una amenaza y se puede poner al servicio de las personas para conseguir un futuro mejor para la sociedad”.

La plataforma de IA será de uso interno para los funcionarios, “para gestionen mejor” su trabajo y tanto esta parte administrativa como la vinculada con el tráfico ya se están desarrollando para estar operativas antes de finalizar el año. Mientras tanto, los trabajadores del Ayuntamiento recibirán formación al respecto.

“El objetivo es mejorar la digitalización municipal para llegar a la ciudadanía y superar todas las brechas de acceso “, ha dicho Diez, quien ha recordado que el uso de la IA “facilitará los procesos administrativos y la operatividad”.

Turrado ha anunciado “nuevas acciones” con empresas y organizaciones para que “León coja el tren y sea referente nacional en servicios digitales, algo que es casi único a nivel mundial”.