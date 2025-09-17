Los sanitarios piden un estatuto «para avanzar» sin recortes

Ante el Hospital de León y con una sola voz que se replicó ante decenas de complejos asistenciales del país, los trabajadores sanitarios se manifestaron ayer para reclamar al Ministerio de Sanidad que no cierre la negociación de la Ley que establece sus condiciones laborales y acuerde un «Estatuto Marco para avanzar, que beneficie a todo el personal de la sanidad pública y a sus pacientes». Convocados por las organizaciones sindicales con representación en el ámbito de negociación (Satse—FSES, FSS-CC OO, UGT, Csif y CIG-Saúde), empleados de todas las categorías defendieron sus derechos y demandaron que la Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud contemple los cambios necesarios para acabar con «años de recortes, precariedad y discriminación», al verla «incompleta, parcial e interesada y que no da respuesta a las necesidades del conjunto del personal».