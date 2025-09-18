"¡Ay León, cómo te extraño!": el mensaje de la prestigiosa bióloga Premio Leonés en el Extranjero

"Soy Pilar de la Puente, nacida en León, y lidero un laboratorio de investigación en Estados Unidos. Estudié en León la Carrera de Biología y fue ahí donde encontré mi vocación. Siempre había sido

una niña de buenas notas, pero no tenía claro lo que quería hacer. Gracias al fenomenal grupo de Profesores de nuestra Universidad de León, claramente vi que la investigación era lo que quería hacer el

resto de vida. Después de defender mi tesis con un enfoque en ingeniería biomédica en la Universidad de León y Salamanca, me vi en la dura decisión de si quería seguir con mi sueño de dedicarme a la ciencia, necesitaría dejar mi querida ciudad, y no solo eso, también mi país".

Son las palabras con las que la bióloga, directora de Laboratorio en el Grupo de Cáncer e Inmunoterapia en Sanford Research, profesora Asociada del Departamento de Cirugía, Obstetricia y Ginecología en la Universidad de Dakota del Sur Escuela de Medicina y co-fundadora de la empresa Cellatrix, ha sido galardonada con el XI Premio Leonés en el Extranjero, otorgado por el Colegio de Economistas de León y la Fundación Monteleón, que destacan su “importante aportación a la sociedad”. Así lo destacaron María Díez Revilla, decana del Colegio de Economistas de León, y Andrea Gutiérrez Covo, gerente de Monteleón.

El jurado del Premio Leonés en el Extranjero decidió por unanimidad su concesión a Pilar de la Puente García por su “importante aportación a la sociedad a través de su destacada labor investigadora en la lucha contra el cáncer, su faceta formativa como profesora de la universidad de Dakota del Sur y su espíritu emprendedor", ya que es co-fundadora de la empresa Cellatrix, una compañía de biotecnología centrada en el desarrollo científico, la investigación y la generación de fármacos para el cuidado del paciente.

El trabajo de Pilar de la Puente ha sido reconocido también por Diario de León, donde fue galardonada con uno de sus premios Innova.

El jurado también valoró de la bióloga “su fuerte vinculación con León, su tierra y sus raíces, ciudad que lleva por bandera, siendo una de las mejores embajadoras en Estados Unidos y en el resto del mundo, porque su trabajo investigador está cargado de valores y de méritos que traspasan fronteras”.

"¡Ay León, cómo te extraño! es duro vivir a 7000km de distancia, se extraña la familia, el estar tan lejos en los momentos de alegría y también en los de tristeza, pero también nuestra gastronomía, arquitectura, y maravillosa región, pero una cosa no cambia sin importar la distancia o el tiempo que estemos lejos, nuestro corazón grita en sintonía: ¡Yo Soy de León!", concluye la prestigiosa bióloga en su carta de agradecimiento al premio del Colegio de Economistas y la Fundación Monteleón.

La entrega del XI Premio Leonés en el Extranjero a Pilar de la Puente García tendrá lugar el próximo viernes, 26 de septiembre, a partir de las 13.30 horas, en el Salón Pendón de Baeza de la Real Colegiata de San Isidoro de León.