Los justicieros del aparcamiento en León

Los justicieros del aparcamiento irrumpen con fuerza en León. Ante los problemas de estacionamiento que evidencia la ciudad, como consecuencia de las políticas de peatonalización de buena parte del centro de la capital, la vía coercitiva ha empezado a mostrarse como la única solución al conflicto entre el derecho al espacio y la opción de un lugar de parada para los vehículos. Solución: la fuerza quiere arreglar lo que no resuelve el entendimiento.

Y así, ya han comenzado a aparecer pegatinas en algunos vehículos de la zona centro de la ciudad con el lema: “Aprende a aparcar, estacionaste como una mierda", que se acompañan del conocido emoji de WhatsApp alusivo a los detritos. "Busca ayuda antes de convertirte en un imbécil que todos odian", rezan las pegatinas.

No conformes con esta política de coacciones con la que han iniciado su campaña, los autores de este tipo de comportamientos se han pasado a la acción violenta, y en algún caso han producido daños en la carrocería de los coches, con importantes rayones laterales desde adelante hasta atrás

Fuentes de la Policía Local consultadas por este periódico aseguraron ayer que desconocían la existencia de denuncia alguna. Según tuvo constancia este periódico, ya se ha presentado alguna.

Pesé que inicialmente se restó importancia a la incidencia, es probable que se inicie alguna investigación al respecto por la vía de la búsqueda de las imágenes en las cámaras de grabación, ubicadas en diferentes puntos de la ciudad. Básicamente porque la persona que se ha encargado de colocar estas pegatinas, se ha tomado su tiempo para diseñar el mensaje, circunstancia que hace pensar que no se trata de un hecho aislado y mucho menos impulsivo.

Además, las características de las pegatinas implican que han sido encargadas en algún tipo de imprenta, aunque según los investigadores, todo hace pensar que no se ha confeccionado el trabajo en ninguna empresa de la ciudad para evitar su localización. Hay firmas comerciales en Internet que se dedican a este tipo de tareas, que no suelen ser especialmente costosas en la mayor parte de los casos y que permiten mantener el anonimato.

Varias webs ofrecen pegatinas de estas características a precio realmente asequibles. Hay hasta tres formatos diferentes con similares contenidos.

Lo que se preocupa en esta anomalía es la posibilidad de que se establezca una espiral violenta en la que ciudadanos o colectivos, se tomen la justicia por su mano y comiencen a implantar estas prácticas, de forma más o menos habitual, con el problema que ello supone para la pacífica convivencia de la vecindad.

El problema de la falta de aparcamiento es el gran hándicap con el que cuentan las filosofías de defensa del medio ambiente en las ciudades. La búsqueda de un medio ambiente más sostenible, choca frontalmente con los intereses del día día de los ciudadanos, que se ven obligados a hacer verdaderos esfuerzos para poder acudir a sus puestos de trabajo, por falta de zonas de estacionamiento y por la obligación imperiosa de desplazarse en automóvil.