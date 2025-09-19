Diario de León

Reasfaltar la pista, el plan de Aena para el aeropuerto hasta 2031

Mejoras en la seguridad y las comunicaciones se contemplan también en el proyecto inversor

El reasfaltado de la pista, equipos de seguridad y vehículos vinculados a este aspecto además de sistemas de información y comunicaciones son de momento los únicos planes que Aena incluye en el nuevo Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria (conocido como Dora por sus siglas) para el Aeropuerto de León. El documento se está tramitando actualmente, comprenderá del periodo de 2027 a 2031, y contará con un presupuesto de 12.888 millones de euros que se repartirán entre los 46 aeropuertos y los dos helipuertos dependientes de Aena. Del presupuesto total, 9.991 millones se destinarán a inversiones reguladas y, el resto, las asociadas a la actividad comercial, es decir, actuaciones no reguladas.

El Gobierno ya ha ofrecido algunas cifras inversoras, como las del Aeropuerto de Alicante, donde se invertirán 1.154 millones de euros; en el caso del Aeropuerto de Barajas, donde las actuaciones ya comenzaron hace varios meses la inversión total será de cerca de 4.000 millones de euros y se prolongará a lo largo de sucesivos ciclos y 3.000 millones de euros estarán destinados a la ampliación de El Prat de Barcelona.

A nivel autonómico, Aena tiene previsto en Valladolid reformas en la terminal (sala de embarque, aseos, climatización y accesos), mejoras en plataforma y campo de vuelo y la instalación de iluminación LED en pistas y rodaduras; en Salamanca también se renovará la sala de embarque, habrá una nueva acometida de agua potable, se adecuará los pavimentos en la zona SEI (extinción de incendios) y se reforzarán los sistemas de seguridad y comunicaciones; y en el de Burgos se regenerará la calle de rodaje a hangares, se harán mejoras en la seguridad perimetral, nuevos equipamientos de extinción de incendios y actuaciones en sostenibilidad vinculadas a climatización y calderas. En el caso de León, las previsiones para intervenir en la infraestructura es el recrecido de la pista, es decir, su mejora para corregir irregularidades o desniveles, junto con los equipos de seguridad y comunicaciones y vehículos

El ministro Óscar Puente destacó, además de la gran inversión, el objetivo Net Zero 2030, una estrategia de sostenibilidad de cara a reducir las emisiones en los aeropuertos de Aena.

