El tiempo en León: lluvia, tormentas y granizo como anticipo al chorro polar

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes en la provincia de León una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica.

El cielo se mantendrá poco nuboso con nubes altas, aunque se esperan intervalos de nubosidad de evolución diurna que podrían dar lugar a chubascos dispersos con tormenta, algunos de ellos fuertes y acompañados de granizo.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios o podrían descender ligeramente. En la capital leonesa se esperan mínimas de 15 grados y máximas de 31, mientras que en Ponferrada los termómetros oscilarán entre 14 y 33 grados.

El viento soplará del sur o suroeste, con carácter variable y flojo, aunque se intensificará a lo largo del día hasta alcanzar rachas moderadas, con posibilidad de ráfagas fuertes o muy fuertes en algunos puntos.

La Aemet advierte que, aunque las lluvias serán en general escasas, las tormentas podrían aparecer en distintos momentos del día, especialmente en zonas de montaña y áreas de evolución convectiva.