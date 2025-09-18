Del verano al invierno en pocas horas: la llegada de un chorro polar cambiará el tiempo en León de forma brusca

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León, que en los últimos dos días ha disfrutado de temperaturas veraniegas más propias de agosto que del otoño meteorológico, se prepara para un cambio drástico en el tiempo con la llegada del chorro polar este fin de semana.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteored, la irrupción de una masa de aire polar transformará el panorama cálido actual, con máximas que han rondado los 28-30 ºC en puntos del Bierzo y la capital leonesa, en un escenario otoñal con descensos térmicos de hasta 15 ºC y lluvias localmente intensas.

El chorro polar, es un flujo de vientos fuertes a gran altitud (9-16 km) que circula a velocidades de 100-250 km/h, actuando como un “río atmosférico” que guía masas de aire.

Durante esta semana, un patrón ha mantenido un chorro polar poco ondulado, favoreciendo la entrada de aire cálido subtropical que ha disparado las temperaturas en España, con registros de hasta 39 ºC en el sur peninsular.

Sin embargo, a partir de mañana viernes, el chorro polar comenzará a formar meandros más pronunciados, permitiendo el avance de una vaguada fría hacia el oeste de Europa, según los modelos europeo (ECMWF) y americano (GFS).

En León, este cambio se notará desde el sábado, cuando un frente asociado a una borrasca fría situada entre las islas británicas y Bretaña francesa barrerá la provincia de oeste a este. Las temperaturas caerán bruscamente, pasando de los 28-30 ºC de ayer y hoy a valores diurnos de entre 12 y 15 ºC el domingo en la capital e incluso inferiores en áreas montañosas como la Cordillera Cantábrica.

En las cumbres de San Isidro o Leitariegos, no se descarta la aparición de las primeras nieves del otoño, que comienzaoficialmente el 22 de septiembre.

El sábado marcará el inicio de un episodio de precipitaciones que afectará especialmente al norte y este de la provincia. Según Aemet, las lluvias podrían ser localmente fuertes en la comarca de El Bierzo y en la montaña leonesa, con acumulados que podrían superar los 20-30 mm en 24 horas en áreas expuestas al flujo del noroeste. Las tormentas, aunque más probables en el Cantábrico oriental y Pirineos, no se descartan en la mitad oriental de León, especialmente el domingo, cuando el aire frío en altura podría reactivar la inestabilidad.

"Pasaremos de manga corta a chaqueta en apenas 48 horas”, advierte Francisco Martín, experto de Meteored.