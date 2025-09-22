Las primeras nieves llegan a León el último día del verano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León da la bienvenida al otoño con las primeras nevadas de septiembre, cuando el verano agoniza, que han comenzado a cubrir de blanco el emblemático refugio de Collado Jermoso, ubicado en el corazón de los Picos de Europa, a más de 2.000 metros de altitud.

Este pintoresco enclave, conocido por su belleza natural, se viste una vez más con un manto nevado, anunciando la llegada de la temporada invernal. Las primeras nieves han caído suavemente sobre el refugio, transformando el paisaje en un escenario mágico que resalta la majestuosidad de las montañas leonesas. Este fenómeno, aunque temprano, marca el inicio del fin de la temporada de verano para los visitantes y montañeros que frecuentan la zona.

Collado Jermoso, un lugar icónico para los amantes del senderismo y la naturaleza, se prepara para recibir el invierno con su característico encanto. Las imágenes de las cumbres nevadas ya circulan por las redes sociales en una jornada muy fresca, en la que las temperaturas se han desplomado hasta los 5 grados después de un fin de semana muy caluroso.

En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en la provincia de León una jornada marcada por los intervalos nubosos, con probabilidad de lluvias y chubascos, especialmente hacia el norte, donde no se descarta que vayan acompañados de tormenta durante la tarde.

En las cimas de la Cordillera Cantábrica podrían registrarse algunos copos de nieve durante las primeras horas del día, en un contexto de temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en moderado descenso.

En este sentido, los termómetros oscilarán entre los 6 y 16 grados en León capital, y entre los 8 y 18 grados en Ponferrada. Y el viento soplará flojo del noroeste y norte, con algunos intervalos moderados.