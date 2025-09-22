Esta es la fecha del cambio de hora en España: un ajuste para aprovechar la luz natural

¿Afecta el cambio de hora Octubre León 2020 al estar más tiempo en casa?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo cambio de hora en España se llevará a cabo la madrugada del 25 al 26 de octubre. A las 3:00 horas, los relojes se retrasarán una hora, volviendo a las 2:00. Este ajuste anual tiene como objetivo aprovechar mejor la luz natural y adaptarnos al horario de invierno.

El objetivo principal del cambio de hora es aprovechar mejor la luz natural y adaptarnos al horario de invierno. Algunos de los beneficios de este ajuste incluyen:

Aprovechar mejor la luz natural: El cambio de hora permite aprovechar mejor la luz natural durante el día.

Adaptar las rutinas diarias al horario de invierno: El ajuste anual ayuda a adaptar nuestras rutinas diarias al horario de invierno, lo que puede tener un impacto positivo en nuestra salud y productividad.