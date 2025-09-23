San Andrés eleva un 65% el plus a varios empleados

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Tras tres semanas en el aire, San Andrés del Rabanedo abonó la nómina de agosto a sus 300 empleados. Unos salarios que han llegado con un «aguinaldo» para varios altos funcionarios que «cargan» con las labores de tesorería y secretaría municipal.

El equipo de Gobierno de UPL valora el trabajo a mayores que considera que están asumiendo ambos para premiarlos con un 65% más de productividad pese al reparo del interventor. Un elevado incremento y además, con carácter retroactivo desde julio, que les permite escalar de 800 a 1.350 euros de recompensa adicional e igualarse así a un puñado de empleados del Ayuntamiento que también gozan de ese premio económico. El resto del departamento de Tesorería añade un 25% más, que se traduce en 110 € mensuales extra.

Los sobresueldos han generado un murmullo crítico entre la plantilla y han abierto un melón conocido en la «casa», ya que en 2016 el intento de acomodar la productividad a un complemento lineal de 238 € para borrar diferencias y aleatoriedades, acabó con una condena en costas para el Ayuntamiento de más de 100.000 euros tras una cadena de demandas judiciales.

Ahora, los críticos con la medida por «desproporcionada» destacan que en un municipio que sufre una escasez de recursos básicos, como jardineros, barrenderos y auxiliares de ayuda a domicilio, y un estado deficiente de los parques y calles, el gobierno local «no debería priorizar» el premiar a altos funcionarios con sobresueldos que superan incluso el salario de muchos trabajadores municipales. También ven que «es una muestra de desprecio absoluto hacia los vecinos, porque San Andrés necesita inversiones en la calle, en los servicios públicos, y no en despachos», indican. Recuerdan que el Ayuntamiento está sometido a un Plan de Ajuste, con un presupuesto prorrogado e intervenido por el Ministerio de Hacienda, y aún así, UPL opta por premiar a los funcionarios mejor remunerados, «a pesar de las condiciones de precariedad de otros». Opinan que «no se pueden pedir sacrificios a los ciudadanos ni a los trabajadores municipales, mientras se multiplican los ingresos de unos pocos». Además del reparo, el interventor recuerda la necesidad de cerrar la estabilización del empleo temporal.

Fernández: "Es insultante frente al olvido de los vecinos"

Los Centristas se suman a la corriente crítica hacia la nueva medida salarial en San Andrés y llevarán «el reparto de sobresueldos» que consideran «insultantes frente al olvido de los vecinos» hasta el Tribunal de Cuentas. El partido CCD califica de «vergonzoso» el reparto del complemento de productividad por parte de UPL, ya que, según sus informes, «no sigue los criterios establecidos por la normativa vigente», en concreto, respecto el artículo 5 del Real Decreto 861/1986, que regula las retribuciones en la Administración Local.

Su portavoz, Juan Carlos Fernández, cree que la distribución de los pluses «parece favorecer a determinados departamentos y empleados, sin justificar el rendimiento extraordinario o la actividad adicional que se requiere para acceder a ellos». Una decisión que valora que «desprecia» a los vecinos del municipio, ya que el sueldo mensual de más del 60% de los trabajadores, pensionistas y jóvenes de San Andrés es «inferior a lo que algunos funcionarios cobran de sobresueldo».