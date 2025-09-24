La ULE amplía la oferta académica de microcredenciales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León refuerza su compromiso con la formación permanente a través de la ampliación para el curso 2025/26 de su oferta académica de microcredenciales, propuestas formativas diseñadas para adaptarse a las necesidades reales del mercado laboral y favorecer la recualificación profesional de la población adulta.

Una oferta que en la actualidad se sitúa en 12 ofertas formativas, en áreas tan diversas como gestión empresarial, escritura creativa en el entorno digital, inteligencia artificial aplicada a la docencia, innovación docente con visores geoespaciales o corresponsabilidad en colaboración con el centro penitenciario de León.

Cifra que, según señaló la rectora de la ULE, Nuria González, contrasta con las cinco microcredenciales que se ofertaron el curso anterior, y que, en cualquier caso, se verá incrementada en los próximos meses, con el objetivo de que cerrar una oferta académica que alcance los 25 títulos.

“Desde la Universidad de León creemos decididamente en una formación flexible, actualizada y orientada a la recualificación profesional, que responda de forma ágil a los cambios y demandas del mercado laboral, convencidos de que favorecerá la empleabilidad, el emprendimiento y el desarrollo de competencias altamente valoradas por empresas e instituciones”.

Concretamente, se está trabajando en temáticas como facilitador procesal, comercio internacional, inteligencia artificial aplicada a la gestión administrativa, y en propuestas formativas innovadoras relacionadas con sectores como el agroalimentario y el sanitario, incluyendo especializaciones en fisioterapia y podología que se impartirían en el Campus de Ponferrada.

En este sentido, la rectora recordó que gran parte de esta oferta se diseña en colaboración directa con el tejido empresarial, productivo y social, de forma que las competencias desarrolladas por los estudiantes respondan a las necesidades reales del mercado laboral, “reforzando la empleabilidad y conectando la formación universitaria con la sociedad y el territorio”.

“La Universidad ni puede ni debe vivir de espaldas al mundo que la rodea. Por ello, esta apuesta por las microcredenciales reafirma nuestra convicción de que el conocimiento, la formación y la innovación sólo tienen sentido si se conectan con las necesidades reales del territorio, las empresas y la sociedad”, afirmó.

El plan Microcreds Next Generation, financiado por los Fondos Europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, impulsa la creación de estas microcredenciales universitarias, facilitando que la población adulta pueda actualizar sus competencias, reorientar su trayectoria profesional o acceder en mejores condiciones al mercado laboral.

La vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente, María José Vieira, destacó que las microcredenciales constituyen “una apuesta decidida por la relación entre la Universidad y la sociedad”, en ellas, incidió, “son los profesores de la ULE, junto con las empresas y las instituciones los que han elaborado el currículo, la formación, las competencias que requieren”, por ejemplo, expuso el trabajo que se realiza con la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) con la “necesidad que tienen de formación en Inteligencia Artificial para la gestión”. Por otro lado, la directora de área de Enseñanzas Propias, Cristina Hidalgo, detalló que “una de las principales características es que muchas microcredenciales no se exige una titulación previa” y eso “es un gran valor, creo que la universidad está cubriendo un terreno que no nos era propio, pero en el que realmente nos vamos a sentir muy cómodos y creo que va a ser una gran oportunidad” porque “nos va a permitir acercarnos a determinados colectivos con los que antes no teníamos tanto contacto, vamos a empezar a sentir cuáles son sus necesidades y vamos a intentar cubrirlas a partir de ahora”.