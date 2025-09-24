Un accesorio para la bici y un robot de mapeado agrícola, mejores diseños en Industriales

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Un robot pensado para el mapeado de entornos agrícolas y un accesorio modular para el almacenamiento integrado en la tija del sillín de una bicicleta fueron las dos ideas que se alzaron con con los premios del concurso de prototipos que organiza la Escuela de Ingenierías Industriales, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León.

El director de la escuela, Joaquín Barreiro, destaca que el objetivo de este concurso es mostrar "lo que hacen los alumnos, su trabajos de fin de grado o de máster, en los que ponen no sólo mucho trabajo, también imaginación e intuición y hacer visibles estos desarrollos a las empresas". En la misma línea se manifiesta la subdirectora del centro, Inmaculada González, quien destaca que así se puede valorar "la parte técnica, la funcionalidad y la aplicación empresarial y didáctica" del trabajo de los estudiantes.

El ganador en la categoría de Proyecto de Software fue Box Crawler, presentado por Edgar Alcoba Casado. Su robot, construido y diseñado desde cero, está pensado para explorar entornos y realizar mapeado mediante técnicas de Slam. En la categoría Proyecto Tecnológico, el jurado -integrado por empresarios, profesores y también alumnos- eligió la idea de Óscar Mayo Marbán, quien presentó un accesorio modular para ir en bicicleta: "Se acopla al sillón y permite transportar cosas ligeras, es una solución para bicicletas de montaña que se imprime en 3D", explica el ganador.

Entre la docena de diseños presentados, un altavoz de ferrofluido, donde la ingeniería se convierte en arte, un demostrador de tecnología que apuesta por la construcción de satélites con una capa externa rugosa para frenar su entrada a la atmósfera y poder recuperarlos, un módulo de empuje vectorial que en los motores de los drones, un bidón que es capaz de reducir hasta quince grados la temperatura del agua, un cortafuegos basado en un enjambre de drones, un sistema de alimentación para mascotas completamente automático, una torre de control para coordinar los medios aéreos que intervienen en los incendios, un robot cuadrúpedor para realizar tareas de vigilancia en fábricas, una aplicación para coordinar viajes en grupo y una aplicación que permite emitir certificados académicos de forma verificada y que impide la falsificación.