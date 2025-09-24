La ULE aborda en un curso las resistencias a los antimicrobianos y su impacto en la salud pública

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Aula Magna ‘Cordero del Campillo’ de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León (ULE) acogió en la tarde de ayer la inauguración de la tercera y última edición del curso ‘Resistencias a los antimicrobianos. Una amenaza y una prioridad europea (RESIST-UE)’, en un acto que contó con la presencia del Vicerrector de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez Martín, y los Decanos de las Facultades de Veterinaria, Mª Teresa Carbajo Rueda, y de Ciencias de la Salud, Daniel Fernández García.

El curso aborda este reto sanitario dentro de la estrategia ‘Una sola salud’ (One Health), de forma integrada y multidisciplinar, y ha sido coordinado por la profesora Ana Mª Sahagún Prieto, del Área de Farmacología de la ULE. El objetivo es difundir conocimientos en torno a esta grave amenaza para la salud, aumentar la concienciación de la población y mejorar su comprensión, proponiendo intervenciones educativas que ayuden a minimizarlo.

Para esta edición se ofertaron 50 plazas, que han sido cubiertas por estudiantes de Enfermería, Veterinaria, Biología, Biotecnología, Podología, Fisioterapia, Ciencia y Tecnología de los alimentos, Educación Primaria, máster y doctorado.

Acción Jean Monnet de la Comisión Europea

El ciclo forma parte de la Acción Jean Monnet que fue concedida a la ULE por la Comisión Europea en 2023, y que se articuló en 3 cursos anuales dirigidos a la formación de estudiantes, futuros profesionales sanitarios y la sociedad en general, en el conocimiento de las resistencias a los antimicrobianos, así como en la promoción de un uso prudente y responsable de estos compuestos.

En esta edición colaboran 12 profesores de las universidades de León, Complutense de Madrid, Santiago de Compostela y Valladolid, y un profesional del SACyL, que emplearán metodologías de carácter eminentemente activo e interactivo.

Todas las charlas se podrán seguir de forma presencial en la Facultad de Veterinaria o a través de una videoconferencia de Google Meet. Además, en la segunda mitad del curso cada participante deberá diseñar y elaborar un podcast dirigido a la sociedad, con el que llamar la atención sobre este problema sanitario.

La primera de las ponencias corrió a cargo del profesor Juan José Fernández Domínguez (Universidad de Valladolid), que trató sobre ‘Las instituciones de la Unión Europea’. A continuación, se relaciona el resto de conferencias:

21 octubre 2025: ‘La Unión Europea de la Salud y las resistencias a los antimicrobianos. El enfoque One Health’. Raquel Díez Láiz (ULE).

25 noviembre 2025: ‘Microorganismos y antimicrobianos. Resistencias en bacterias: mecanismos, evolución y persistencia. Una aproximación práctica al EUCAST’. César Bernardo Gutiérrez Martín (ULE).

16 diciembre 2025: ‘Resistencias a los antimicrobianos en el hombre: una crisis emergente. Papel de la sociedad civil’. Cesáreo López Rodríguez (SACyL y ULE).

27 enero 2026: ‘Resistencias a los antimicrobianos en animales: un grave problema de dimensiones sanitarias y económicas’. Manuel San Andrés Larrea y Sonia Rubio Langre (Universidad Complutense de Madrid).

24 febrero 2026: ‘Papel de la cadena alimentaria en las resistencias a los antimicrobianos. Dimensión ambiental de las resistencias’. Cristina López Cadenas y Raúl de la Puente García (ULE).

17 marzo 2026: ‘Las grandes desconocidas: resistencias a los antifúngicos y los antivíricos’. Cristina Carrera González (Universidad de Santiago de Compostela).

28 abril 2026: ‘Antiparasitarios y resistencias: experiencia en el ámbito veterinario, desafíos y oportunidades para el hombre’. Ana Mª Sahagún Prieto (ULE).

26 mayo 2026: ‘Nuevas estrategias, avances y perspectivas para superar las resistencias a los antimicrobianos. Recursos educativos’. Nélida Fernández Martínez y Cristina López Cadenas (ULE).

16 junio 2026: ‘Internet y la compra de antimicrobianos. Internet de las cosas y la lucha contra las resistencias a los antimicrobianos’. Juan Felipe García Sierra (ULE).

En la página web del proyecto RESIST-UE se puede acceder a toda la información sobre el proyecto, las charlas impartidas estos dos últimos años y los podcasts elaborados por los estudiantes.