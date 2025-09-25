La ULE recupera la matrícula de hace un decenio con 3.000 nuevos alumnos entre grado y máster

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Universidad de León celebra la inauguración oficial del curso académico, en un acto presidido por la rectora, Nuria González, y la consejera de Educación, Rocío Lucas. La rectora ha destacado que la institución académica cuenta este año con más de 3.000 alumnos de nuevo ingreso, entre grado y máster, “cifras que no teníamos desde hace 10 años”. Así, ha precisado que el alumnado de grado ha crecido un 4% y los de máster un 10%.

“La Universidad de León está viva y crece y afronta nuevos proyectos”, ha dicho la rectora, para recordar que el lunes se aprueba la memoria del grado de Medicina, para remitirlo después a la agencia de calidad autonómica para su aprobación.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha apuntado que en breve el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se desplazará a León para una nueva reunión con la que seguir impulsando el título que se implantará el próximo curso. La cita aún no tiene fecha y “depende ahora de las agendas”.

Lucas ha ensalzado el “dinamismo” de la Universidad de León y remarcado la bajada de las tasas universitarias, la transferencia de conocimiento y la investigación.

La reducción de las tasas universitarias huella de carbono, pequeñas reformas, impulsar el emprendimiento, las relaciones con el sector empresarial, los nuevos estatutos o las mejora de la gestión académica son algunos de los retos para este curso que ha apuntado la rectora, quien también ha puesto en valor la fuerza investigadora y la mejora en la posición internacional de la universidad.

En el acto también se entregaron los premios fin de grado y fin de máster entre el alumnado en una cita marcada por el protocolo universitario.