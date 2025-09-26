El colapso del abastecimiento eléctrico en León frena inversión y nuevas industrias

El colapso es la tónica general en la capacidad de León para ofrecer electricidad a las nuevas empresas o proyectos que quieran crecer en la provincia, también para aceptar o emitir energía procedente de las crecientes fuentes de generación «verdes», incluso para grandes desarrollos urbanísticos. La capacidad de las tres empresas eléctricas que operan en León (Iberdrola, UFD Naturgy y Endesa) para dar servicio a más clientes las tiene atadas de pies y manos. Y, con ello, al desarrollo económico leonés.

El desbloqueo del futuro de este saturado mapa de suministro eléctrico (en el que está involucrada también la seguridad, más presente que nunca tras el apagón masivo del pasado abril) se juega ahora entre las empresas eléctricas, que deben acometer las inversiones necesarias para reforzarlo y ampliarlo, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha lanzado una oferta de retribución que está muy lejos de satisfacer a las compañías en el retorno que percibirán por afrontar las inversiones. En el horizonte está también el mapa que diseñe Red Eléctrica Española (REE) en el plan que prepara para el periodo de 2026 a 2031.

Nudos en León

Iberdrola es la compañía con mayor presencia en el suministro eléctrico de la provincia, en la que tiene 76 nudos. El nudo de conexión es un punto de la red eléctrica al que se enganchan las industrias, hogares o plantas de renovables para recibir o inyectar electricidad. Si está lleno, no admite más conexiones hasta que se refuerce o se libere capacidad. La mayoría están totalmente a cero.

En la capital leonesa la capacidad de asumir nuevos proyectos en nula, porque todos sus nudos están totalmente ocupados, según Iberdrola. La compañía únicamente tiene ocho nudos con «algo de disponibilidad» en Cistierna, Puente Almuhey, Boca de Húergano y El Castro. En total, son 15 megavatios.

Por lo que se refiere a UFD, la distribuidora de electricidad del Grupo Naturgy, cuenta en la provincia en total con 57 nudos, de los que 27 no tienen ya capacidad de suministrar más electricidad. Eso supone una saturación del 47% en el conjunto de su red; pero si se tienen en cuenta los nudos de más de un megavatio, los más importantes, sus 46 instalaciones tienen una saturación del 80%.

La electricidad que distribuye la compañía presta servicios a núcleos clave, como Villadangos del Páramo, Astorga, La Bañeza, Bembibre, Carracedelo, Hospital de Órbigo, Ponferrada, Santa María del Páramo,… Entre otras muchas localidades de la provicnia.

En el caso de Endesa, que opera fundamentalmente en la zona del Bierzo, la capacidad disponible de suministro para la provincia en este momento es cero. En sus subestaciones de Bárcena, en Ponferrada; Compostilla 2 en Cubillos del Sil y Santa Marina, en Toreno.

Saturación generalizada

En el conjunto del país la saturación alcanza el 83% de los nudos de la red de distribución de electricidad, según el reciente informe publicado a requerimiento de la CNMC. Según la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), el actual mecanismo de retribución de inversiones en redes en España «introduce riesgos e incertidumbres para las empresas», y remunera «insuficientemente» el capital invertido. Y eso no sólo retrasa los objetivos de descarbonización, sino que «tiene un impacto negativo en la economía del país». Por lo que exige mejoras en la retribución para incentivar las necesarias inversiones.

De hecho las principales compañías eléctricas han advertido de que revisarán sus previsiones de inversión a corto y medio plazo si no se revisa la propuesta de remuneración de la CNMC. «Eso hace difícil que se pueda invertir en España con la misma fuerza que en otros países», señalan.

El caso es que, tras la publiación por parte de las eléctricas de sus mapas de capacidad de conexión disponible en sus redes para atender la demanda empresarial, se evidencia que existe un cuello de botella que lastra el desarrollo de nuevos proyectos industriales. La realidad es que la red eléctrica española tiene muy poca capacidad disponible para crecer, y en el caso de León, sobre todo las zonas más industriales, es imposible sumar nuevos proyectos, porque no se pueden atender ya más peticiones de conexión.

La situación es que si ahora una nueva fábrica quiere conectarse a la red, o ampliar sus instalaciones, no puede hacerlo y se pierde la inversión.

La solución, según las eléctricas, pasa por ampliar la capacidad existente y sobre todo por llevar a cabo importantes inversiones en redes. Y para ello demandan un modelo de retribuciones suficiente y estable.

La CNMC sacó a consulta este verano su propuesta de retribución de la red de distribución y transporte de electricidad, y una propuesta de cambio en el método de cálculo de las compensaciones. Las fija en el 6,46% para el período 2026-2031, más que el 5,58% actual, pero por debajo del 7,5%, incluso 8,5%, que reclama el sector.

Ya en 2024, según los datos del sector eléctrico a nivel nacional, se denegaron más del 60% de las solicitudes de acceso y conexión de instalaciones de demanda y almacenamiento. Según Aelec, sólo las peticiones del sector industrial que no pudieron atenderse estaban vinculadas a inversiones de 60.000 millones de euros que no se llevaron a cabo. Lo cierto es que más de ocho de cada diez puntos de conexión no admiten nueva demanda. Y eso implica no sólo un problema técnico, sino un freno al desarrollo económico. Y también al cumplimiento de los objetivos climáticos.

Iberdrola en su mayor parte, con Naturgy y Endesa, son las distributidoras que tienen presencia en la provincia de León