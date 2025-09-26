Dos profesoras de la ULE, premiadas por el Centro de Estudios Financieros

Las profesoras de la ULE Marta González Aparicio (derecha) y Ana María Castro Franco (izquierda), galardonadas con dos primeros premios del Centro de Estudios Financieros.ULE

Publicado por EP Creado: Actualizado:

Las profesoras de la Universidad de León (ULE) Marta González Aparicio y Ana María Castro Franco han sido distinguidas con dos primeros premios concedidos por el Centro de Estudios Financieros (CEF), que ha reconocido la excelencia de los trabajos presentados por ambas investigadoras en una edición a la que han concurrido más de cien propuestas.

Los premios, considerados como uno de los galardones jurídicos más prestigiosos en el ámbito nacional, están dotados con 10.000 euros y han sido concedidos a Marta González Aparicio en la modalidad de 'Tributación' y a Ana María Castro Franco en la modalidad 'Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social'.

Marta González Aparicio realizó el trabajo titulado 'Hacia un procedimiento eficaz de embargo de criptoactivos en el procedimiento de apremio: análisis crítico y propuestas de adaptación normativa', mientras que Ana María Castro Franco presentó el estudio 'El núcleo de imputación en los despidos colectivos en las empresas deslocalizadas: nuevos paradigmas en el debate entre centro de trabajo y empresa'.

La ceremonia de entrega tuvo lugar el pasado lunes día 22 en el Auditorio Uría Menéndez (Madrid) y reunió a conocidas personalidades de los ámbitos jurídico y académico, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

"Un hecho excepcional"

El hecho de que un profesor logre este galardón "ya es un hito", pero que dos profesoras de una misma universidad lo consigan simultáneamente y con sendos primeros premios es "un hecho excepcional" que pone en valor la investigación jurídica que se desarrolla en la ULE.

Marta González Aparicio es profesora titular de Derecho Financiero y Tributario en la ULE y delegada de la rectora para el Desarrollo Estatutario y la Coordinación Normativa. Cuenta con una amplia trayectoria investigadora centrada en fiscalidad y tecnología (criptoactivos, IA y derechos fundamentales), prescripción tributaria, residencia fiscal, procedimiento y recaudación tributaria y cumplimiento tributario.

Ha impulsado actividades de transferencia y formación especializada y publica de forma regular en revistas y monografías especializadas, ha colaborado con instituciones públicas en formación y asesoramiento, y participa de manera habitual en foros científicos y divulgativos.

Ana María Castro Franco es profesora Ayudante Doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la ULE. Su trayectoria combina una sólida formación jurídica (Grado y Máster en Abogacía) con una especialización en ámbitos de vanguardia: ciberseguridad, riesgos y seguridad digital, Derecho de la inteligencia artificial y Derecho concursal-laboral.

Esta visión transversal le permite abordar con un enfoque innovador los retos que plantean la digitalización, la automatización y la transformación del trabajo en el siglo XXI. Asimismo, ejerce como secretaria del Máster Universitario en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital de la ULE.

El premio

El Premio del Centro de Estudios Financieros es un reconocimiento anual a la calidad en la investigación jurídica. El jurado, integrado por profesionales de reconocido prestigio, evalúa la originalidad, rigor metodológico y relevancia práctica de los trabajos.

La convocatoria contempla tres modalidades: 'Tributación', 'Derecho del Trabajo y Educación' y 'Nuevas Tecnologías'. En esta edición se han concedido, además de los primeros premios, los segundos premios y varios accésits.