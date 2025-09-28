Diario de León

El Ala 24, la unidad Sirtap, devolverá un siglo después la capacidad operativa a la Base Aérea de León

Las instalaciones del Ejército del Aire en La Virgen tan sólo acogieron misiones entre 1923 y 1931

Puerta de acceso a las instalaciones de la Academia Básica del Aire y del Espacio.

Puerta de acceso a las instalaciones de la Academia Básica del Aire y del Espacio.

León

Casi desde sus orígenes, la Base Aérea de León ha estado vinculada a las tareas formativas. Sólo en sus inicios, y durante un corto periodo de tiempo, acogió misiones operativas: desde 1923 hasta 1931. Ahora, con el desembarco de los drones Sirtap, las instalaciones del Ejército del Aire y del Espacio en León recuperarán un siglo después esa capacidad operativa con la que ya se denomina, aunque aún no oficialmente, Ala 24.

Las diferentes unidades del Ejército del Aire se agrupan bajo la designación de «ala» y así están el Ala 12, de Torrejón, cuyos F-18 aprovechan las instalaciones leonesas para sus tareas de entrenamiento de igual forma que lo hacen los Eurofigthers del Ala 14 de Albacete. También está el Ala 46 de Gando, en Canarias, o el Ala 23, que opera desde Talavera la Real, en Badajoz, con una unidad también de drones, los Predator. De este modo, León da continuidad a la numeración. Está previsto también que la unidad del Eurodrone, que tiene previsto ubicarse en Villanubla, se agrupe bajo la designación del Ala 37.

Con el anuncio de la conversión del Aeródromo Militar de León en la Base Aérea de León a finales de marzo de este mismo año, ya se apuntó al hecho de que el cambio implicaba «una modernización significativa de las infraestructuras y permitirá la llegada de nuevas capacidades operativas» a las instalaciones de la mano de los drones Sirtap, la última apuesta del Ministerio de Defensa que Airbus & Defense construye en España.

Tal y como explica el Ejército del Aire y del Espacio en su página web sobre la academia leonesa, La Virgen del Camino tan sólo operaron el Grupo 23 de la Escuadra número 4 y el Grupo 21 de reconocimiento y bombardeo de la escuadra número 1 —con los De Havilland DH9 y Fokker IV-C y los Breguet XIX, respectivamente— durante poco más de ocho años. Los drones se han convertido en los últimos años en un pilar fundamental de las Fuerzas Armadas por su capacidad de ser pilotados remotamente y todo el potencial, con lo que no sólo son empleados ya como elementos de apoyo, sino que cada vez toman más peso y no sólo para las unidades vinculadas al Aire, también a las de Tierra e, incluso también, a la Armada. De hecho, el Sirtap, tendrá presencia en los tres.

«No sólo fortalece el papel estratégico de León en el ámbito de la Defensa, sino que impulsa su crecimiento económico y tecnológico, generando empleo y atrayendo al sector aeronáutico», destacaron fuentes del Gobierno tras la creación de la Base Aérea de León, que en los últimos años ha estado estrechamente vinculada a los drones —principalmente del Ejército de Tierra— por la escasa saturación del espacio aéreo así y por las horas de sol y luz gracias a su ubicación.

Un centro dedicado a la formación desde 1931Dos hangares, uno a cada lado de la pista, para los RPAS de Tierra y los del Aire

La Academia Básica del Aire se conformó en 1992, pero las instalaciones en La Virgen del Camino del Ejército del Aire han estado estrechamente ligadas a la formación desde sus inicios. Entre otros hitos, a partir de 1931, acogió la Maestranza Aérea o durante diez años la Academia de Aviación. También fue sede de la Escuela de Especialistas del Aire y desde 1992 se centra en la instrucción de los suboficiales con diferentes títulos de FP.La llegada de los Sirtap, el Sistema Aéreo Remotamente Tripulado de Altas Prestaciones de fabricación íntegramente española, revolucionará no sólo la organización de la Base Aérea de León sino también la imagen de la pista. El proyecto plantea la construcción de dos hangares, uno para el Ejército del Aire y del Espacio, que será donde tenga cabida el Ala 24, y otro hangar más para el Ejército de Tierra, ya que el Sirtap también tendrá como destino el Grosa, la unidad de Inteligencia que opera desde León aunque orgánicamente depende del Rint, Regimiento de Inteligencia, con base en Valencia.El hangar para el Ala 24 —cuya numeración nada tiene que ver con el código 24 asociado a la provincia de León— se ubicará en la parte izquierda, mirando desde la torre de control, casi al final de la pista. Por contra, el de Tierra está planteado en la parte derecha, al principio de la pista desde donde operarán los vehículos aéreos remotamente tripulados. Defensa ha adquirido 27 drones, es decir, nueve sistemas completos, ya que cada uno de ellos está integrado por tres aviones y un centro de mando. Este puntero sistema también tendrá cabida en la Armada, donde ya se trabaja para su integración en el buque Juan Carlos I.La llegada de los Sirtap a la Base Aérea de León está prevista para 2027 y cada uno de los hangares deberá contar con el espacio suficiente para el mantenimiento de seis puestos de aeronaves, una zona de montaje y desmontaje y un edificio adosado al mismo para talleres y oficinas, además de otros servicios. El presupuesto ronda los ocho millones de euros y cada uno de los hangares deberá ser un volumen cerrado diáfano para el aparcamiento, mantenimiento, montaje y desmontaje de las aeronaves, que además deberán de disponer de un puente grúa con cobertura para toda su superficie.
