La Junta espera que se retome la normalidad en el centro de salud de La Palomera a última hora de la mañana

"En ningún momento se ha producido riesgo estructural ni se ha registrado la caída de techos. Los equipos de mantenimiento han procedido a la limpieza del agua y a las primeras labores de reparación, entre ellas la revisión de luminarias y otros elementos afectados", informa la Junta de Castilla y León.

Así responden desde la consejería al incidente surgido en el centro de salud de La Palomera. Fuentes de la Junta indican que "con el fin de garantizar la asistencia sanitaria, se ha establecido un triaje a la entrada del centro para derivar consultas". La actividad asistencial se ha organizado de la siguiente manera:

• Desde las 9:00 horas se han trasladado dos unidades básicas (médico y enfermero) al Centro de Salud José Aguado para atender consultas presenciales.

• Los profesionales de fisioterapia han sido reubicados en el Centro de Salud El Ejido y, durante la tarde, prestarán servicio en Armunia.

• La matrona ha sido destinada al Centro de Salud El Ejido.

• El trabajador social y el servicio de salud bucodental se han trasladado al Centro de Salud La Condesa.

• El resto de la Unidad Básica Funcional han pasado las consultas no presenciales y atenciones domiciliarias programadas y de urgencia, habilitándose también una consulta de enfermería para la atención de las consultas programadas en La Palomera. Se ha mantenido igualmente una consulta de pediatría para la atención de esta población.

Sobre el estado del centro, la Junta también ha destacado que "actualmente, el primer piso está limpio y se espera que a última hora de la mañana se retome la normalidad en cuanto a la atención a los pacientes". Solo el servicio de fisioterapeutas continuará reubicado durante la tarde y el día de mañana, en principio. Cabe resaltar que no se han visto afectados los equipos ni aparatos sanitarios. Desde la Junta se agradece la colaboración de los profesionales sanitarios y de los pacientes durante esta situación, y garantiza que se continuará prestando la asistencia sanitaria en condiciones de seguridad y calidad", recalcan.