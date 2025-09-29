Cierre parcial del centro de salud de La Palomera en León tras una devastadora inundación

El agua sigue cayendo desde el techo a Urgencias y la entrada.DL

Primaria se ha visto obligado a cerrar el centro de salud de La Palomera tras una demoledora inundación que ha causado graves daños a las instalaciones.

Al parecer, el fallo de un latiguillo se sitúa en el origen del siniestro, que ha inundado cuatro consultas del piso superior y de paso, ha hecho que el doble techo cediera y cayera sobre el laboratorio de extracciones y la sala de urgencias, además de llevar hasta el gimnasio de fisioterapia y el pasillo de entrada.

La fuga se inició, al parecer, en la consulta 114 y se ha descubierto esta misma mañana. Todos los cargos ejecutivos de Atención Primaria se han desplazado hasta el ambulatorio, al que están asignadas 21.109 cartillas de médico de familia y 2.626 de pediatría.

No se descarta que la fuga se iniciara el pasado viernes, ya que este centro permanece cerrado los fines de semana.

En estos momentos, se valora cómo derivar a los pacientes, ya que el agua ha caído también sobre los aparatos parea efectuar electros, espirometrías...

La Palomera había sufrido otros episodios de inundación en 2019 relacionados con las bajantes, pero la de hoy supuestamente ha sido por un latiguillo defectuoso.

Los daños son cuantiosos y se efectuará una valoración y soluciones de urgencia.