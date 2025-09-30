Diario de León

La Bonoloto cae en el centro de León

In jugoso segundo premia deja miles de euros a un acertante en la capital leonesa

EUROPA PRESS - Archivo

EUROPA PRESS - Archivo

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

El sorteo de la Bonoloto de este lunes, 29 de septiembre, dejó parte de su segundo premio, dotado con 72.989,92 euros, en la ciudad de León.

El boleto premiado, según informó Loterías y Apuestas del Estado y recoge Ical, fue sellado en la administración de loterías número 11 de la capital leonesa, situada en el número 2 de la calle Villafranca.

Además de en León, el segundo premio también recayó en un boleto sellado en la administración número 5 de Guadalajara, situada en la calle Padre Félix Flores de la ciudad manchega.

tracking