La Bonoloto cae en el centro de León

El sorteo de la Bonoloto de este lunes, 29 de septiembre, dejó parte de su segundo premio, dotado con 72.989,92 euros, en la ciudad de León.

El boleto premiado, según informó Loterías y Apuestas del Estado y recoge Ical, fue sellado en la administración de loterías número 11 de la capital leonesa, situada en el número 2 de la calle Villafranca.

Además de en León, el segundo premio también recayó en un boleto sellado en la administración número 5 de Guadalajara, situada en la calle Padre Félix Flores de la ciudad manchega.