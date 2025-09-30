La Academia del Aire en León forma este curso a 2.100 soldados

Acto de Apertura Oficial del Curso Académico2025/2026 en la Academia Básica del Aire y del Espacio en León.Campillo

La Academia Básica del Aire mantiene su matrícula un año mas y este curso formará a 2.100 soldados, entre los que aspiran a ser suboficiales, que rozan los 730, los 1.100 de tropa y marinería y el resto del Programa Consigue +, la formación para adaptarse a la vida civil de aquellos que cumplan su compromiso con el Ejército al cumplir los 45 años.

La cifra es ligeramente inferior a la del curso pasado, cuanto el centro formativo del Ejército del Aire y del Espacio alcanzó los 2.800 soldados, un dato que se ha visto mermado, principalmente, por la matrícula en Consigue +, ya que las filas de los suboficiales se ha incrementado en casi medio centenar.

El acto ha estado presidido por el general director de Enseñanza del Ejército del Aire y del Espacio, Rafael Saiz Quevedo, el coronel director de la Academia Básica del Aire y del Espacio de León, Óscar Ruiz, además de autoridades civiles como el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, el subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz, o el alcalde de La Virgen, David Fernández, o representantes de la Universidad de León, entre otras autoridades.

Tanto Saiz Quevedo como Ruiz González han indicido en los valores del Ejército del Aire y de las Fuerzas Armadas a los alumnos, poniendo como ejemplo el valor, la lealtad, la profesionalidad, el espíritu de equipo o la disponibilidad. Además, el coronel director del centro, Óscar Ruiz, ha recordado el papel de la Base Aérea de León durante los incendios de este verano, para colaborar con las autoridades civiles en las tareas de extinción y apoyo y “aliviar así el sufrimiento de la sociedad civil”.