La alta tasa de suspensos en la ABA promueve grabar las pruebas físicas

Este año más de un centenar de los aspirantes a ingresar en la Academia Básica del Aire y del Espacio de La Virgen del Camino suspendieron las pruebas físicas. Algo que resultó «llamativo» para la Asociación Unificada de Militares que ayer llevó esta cuestión al pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas que se celebró entre la representación de las diferentes asociaciones militares y el propio Ministerio de Defensa. «Con las pruebas físicas ocurre algo distinto que con las escritas, porque si quieres recurrir un examen hay un documento, tienes una plantilla, un papel... pero en el caso de las pruebas físicas no existe nada, no hay nada con lo que puedas justificar tu reclamación», señala el secretario de Organización de la Asociación Unificada de Militares, Iván Alcántara, quien planteó esta circunstancia ante el pleno poniendo como ejemplo lo sucedido este año en la Academia Básica del Aire y del Espacio de León.

Alcántara concreta que la alta tasa de suspensos se centró en la prueba del salto vertical para la promoción a sargento de militares que ya formaban parte de las filas del Ejército del Aire y del Espacio, uno de los ejercicios a los que tienen que enfrentarse los soldados junto con flexiones de brazos, carrera de 50 metros, carrera de 1.000 metros, natación (50 metros estilo libre) y un circuito de agilidad. El secretario de Organización de la asociación militar precisa que fue «muy llamativo el hecho de que hubiera más de un centenar de suspensos, porque no tenemos conocimiento de que esta situación se diera en otras academias». Un hecho que destaca también porque este año había más plazas, pero también más aspirantes, aunque Alcántara especifica que desde la asociación carecen del número exacto de los aspirantes porque Defensa no facilita este dato.

Por este motivo, durante el pleno celebrado ayer, se propuso que a partir de ahora las pruebas físicas a las que se enfrentan los soldados puedan grabarse para que las imágenes consten como prueba a la hora de una posible reclamación. «Desde el Ministerio de Defensa han dicho que estudiarán el cambio de procedimiento, que verán si grabar las pruebas afecta a la protección de datos o no y si es factible», explica Alcántara, quien añade que el objetivo es que se apliquen estas grabaciones en todos los centros formativos y procesos selectivos del Ejército y se haga lo mismo que se está haciendo ya en las pruebas a las que se someten los aspirantes a guardias civiles o a policías, donde estas pruebas sí se graban.

En el encuentro plenario, en el que participan representantes del Ministerio de Defensa y una decena de asociaciones de militares, los representantes ministeriales presentaron algunas normas a las asociaciones que, a su vez, llevaron sus propuestas. Entre ellas, la de la grabación de las pruebas físicas como consecuencia de lo sucedido en La Virgen del Camino este año en la promoción interna.