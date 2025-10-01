Adif liberaliza el corredor de León para abrir el paso a trenes ‘low cost’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La segunda fase de la liberalización de la alta velocidad coge ritmo. Ayer el Ministerio de Transportes a través de Adif desbloqueó el proceso al enviar la documentación a los operadores (Renfe, Iryo y Ouigo) para que las compañías después realicen observaciones que se esperan a lo largo de 2026 y se publique oficialmente el detalle para quienes quieran optar a circular por los ejes Madrid-Galicia, Madrid-Asturias/Cantabria y Madrid-Cádiz/Huelva. El proceso, que comenzó en 2023, podría prolongarse hasta 2028.

El documento recogerá las características del entramado ferroviario, el calendario definitivo y las reglas para la segunda fase de la liberalización. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será quien se encargue de supervisar el proceso.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dado el pistoletazo de salida al proceso, pero la apertura a la competencia de la alta velocidad no implica necesariamente que vayan a operar en estos corredores. Sobre todo hay problemas en la ruta a Galicia, Cantabria y Asturias, ya que las vías de tipo ancho ibérico dificultan que haya competidores a Renfe.

Adif prevé que estos corredores sumarán 72 servicios diarios con la llegada de la competencia y ha trasladado a los operadores que su oferta máxima será de 32 franjas horarias para circular (denominados «surcos») diariamente en el eje Madrid-Galicia, otros 24 surcos en Madrid-Asturias/Cantabria y otros 16 en Madrid-Cádiz/Huelva. Tanto Ouigo como Iryo se han mostrado interesados en la segunda fase de la liberalización, aunque dependerá de los detalles finales. También lo hizo la empresa andaluza EcoRail, que no pudo entrar en la segunda fase de la liberalización que se puso en marcha con la entrada de Ouigo en el trayecto Madrid-Barcelona en mayo de 2021.

Hay mucha expectación respecto a la llegada de los competidores de alta velocidad a estos corredores donde ahora solo opera Renfe, ya que ha quedado demostrado que Iryo y Ouigo han presionado a la baja los precios, además de incrementar el número de viajeros. Los datos de la CNMC reflejan que la red de alta velocidad ha registrado 12 millones de pasajeros en el segundo trimestre, un 15% más que hace un año, sobre todo por la incorporación de los dos competidores a la ruta Madrid-Andalucía, que ha disparado los viajeros con una reducción de los precios. La alta velocidad comercial registró 11,8 millones de viajeros, un 15,2 % más que en el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos de la CNMC. El mayor crecimiento se produjo en los corredores Madrid-Alicante (+21 %), Madrid-Sevilla (+22 %) y Madrid-Málaga/Granada (+14 %), mientras que el Madrid-Valencia creció un +7 % y el Madrid-Barcelona un +2 %, hasta los 3,9 millones de viajeros, el máximo nunca registrado.

En su segundo trimestre en el corredor sur, Ouigo creció en viajeros, tanto en el Madrid-Sevilla (+14 %) como en el Madrid-Málaga/Granada (+11 %). Este crecimiento no restó viajeros a Renfe ni a Iryo, sino que reflejó una demanda adicional generada por la mayor oferta y los precios más bajos.

Renfe Viajeros se mantuvo como el principal operador, con cuotas superiores al 60 % en todos los corredores, salvo en el Madrid-Valencia.