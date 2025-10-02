Romería de San Froilán 2025 en León: restricciones de tráfico, calles cortadas y accesos recomendados para llegar a La Virgen
Se recomienda planificar los desplazamientos con antelación y atender en todo momento las indicaciones de los agentes de la Guardia Civil y Policía Local
El domingo 05 de octubre, con motivo de la tradicional Romería de San Froilán, se celebrarán los actos festivos en La Virgen del Camino, que supondrán una gran afluencia de personas y vehículos. Además de la misa solemne en la Basílica, se instalarán numerosos puestos ambulantes a lo largo de la jornada.
Con el objetivo de garantizar la seguridad vial y facilitar la fluidez del tráfico rodado en la N- 120 (Logroño- Vigo) y los accesos a La Virgen del Camino, la Guardia Civil de Tráfico de León, en coordinación con el Ayuntamiento de León, Ayuntamiento de Valverde de la Virgen y Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo así como sus respectivas Policías Locales, pondrá en marcha un dispositivo especial de regulación y control.
Medidas de tráfico adoptadas:
Con motivo del corte para la circulación de la N-120, se aconseja a los ciudadanos que quieran desplazarse a la Virgen del Camino, que lo hagan accediendo por la zona norte de la localidad, para lo que se recomienda que sigan el siguiente itinerario: salida de la ciudad por la Avenida del Ingeniero Sáenz de Miera o la Avenida Antibióticos o LE-20, que tomen la LE-30 dirección “AP-66 Oviedo”, saliendo por la salida nº 9 AP-66 “Todas las direcciones”, después salida 9A “Aeropuerto”, continuando dirección León por N-120, llegando a la localidad de La Virgen por el acceso norte.
Los conductores que salgan de la ciudad a través de la localidad de Trobajo del Camino por la Avenida Párroco Pablo Díez, serán desviados por el paso elevado de la N-120, “dirección León” o LE-30 “Todas las direcciones”.
Se aconseja a los asistentes que, siempre que sea posible, hagan uso del transporte público para evitar retenciones. Los servicios de autobús urbano e interurbano seguirán operando, adaptando sus recorridos habituales y aumentando el número de trayectos.
La Guardia Civil agradece de antemano la colaboración de los ciudadanos y recuerda que estas medias temporales y necesarias para garantizar la seguridad de todos durante la celebración de San Froilán.