La ULE explorará el patrimonio inmaterial del Reino de León en un curso

La Cátedra de Estudios Leoneses (CELe) de la Universidad de León (ULE) ha organizado el curso 'Conservar para el futuro: preservación del patrimonio inmaterial del antiguo Reino de León (toponimia, tradición oral y música)', que se desarrollará entre los días 7 y 23 de octubre con una duración de 22,5 horas.

Esta iniciativa formativa va dirigida principalmente al alumnado de la ULE y a todas las personas interesadas en el patrimonio inmaterial del antiguo Reino de León, en particular aquellos que deseen conocer la metodología de investigación en toponimia, tradición oral y música. Además, también está abierto a la participación de cualquier persona que desee ampliar sus conocimientos en los campos anteriormente mencionados.

El programa contempla la participación de José Luis Puerto Hernández los días 7 y 9 de octubre, que ahondará en las tradiciones orales (romances, cuentos y leyendas) y explicará qué información recoger y cómo; la catalogación posterior y el análisis de la misma para su preservación, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Por su parte, Luis Antonio Pedraza hará lo mismo respecto a la música y los instrumentos tradicionales usados en la región leonesa, en dos ponencias los días 14 y 16 de octubre tituladas 'El trabajo de campo en la música tradicional: Análisis y organización del material recogido'.

Finalmente, María Teresa Llamazares hablará sobre la metodología de recolección de datos en toponimia y los resultados de estudios actuales, en sus conferencias fijadas para los días 21 y 23 de octubre.

Las sesiones se desarrollarán los martes de 17.00 a 20.00 horas para las presentaciones de teoría y los jueves en ese mismo horario para la exposición de casos reales. El lugar de impartición es la sala de conferencias de la Biblioteca Universitaria San Isidoro, excepto el martes día 21, que la sesión se celebrará en el aula 15 de la Facultad de Filosofía y Letras del Campus de Vegazana.

El curso puede seguirse de manera presencial o en línea. El precio de la inscripción se ha fijado en 10 euros, cantidad que se reduce a cinco euros para los miembros de la comunidad universitaria de la ULE y la matrícula se puede realizar a través de la página web de extensión universitaria de la ULE.