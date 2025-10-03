El Aeropuerto, otra vez sin ILS ahora por falta de calibración

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El Aeropuerto de León vuelve a estar sin ILS, el sistema de ayuda al aterrizaje en circunstancias de escasa visibilidad. De momento, la falta de este instrumento no ha afectado a ninguno de los vuelos en las instalaciones leonesas, debido a que el ILS se emplea, por ejemplo, en condiciones de niebla o lluvia, pero en el pasado sus averías han afectado a decenas de operaciones de aterrizaje, lo que ha lastrado también los despegues (una vez que un avión toma tierra en León despega acto seguido a su aeropuerto de origen).

El ILS, el sistema instrumental de aterrizaje por sus siglas en inglés (Instrumental Landing System), está inoperativo desde mediados del mes de septiembre, pendiente de la calibración que debe llevar a cabo Defensa. La falta de calibración, algo que debe hacerse regularmente, no garantiza que los parámetros que el sistema ofrece a los pilotos sean precisos, con lo que en un día de mala visibilidad ahora no podría recurrirse a él. De momento, el Ejército del Aire y del Espacio no cuenta con una fecha concreta para proceder a la calibración. Pese a que el Aeropuerto de León está abierto al tráfico civil, no deja de ser una instalación militar, con lo que tanto la torre de control como, en este caso la calibración del ILS, son gestionadas por Defensa y no por Aena.

Cada seis meses

Las averías del ILS han sido una constante en las últimas navidades en el Aeropuerto de León. Durante la campaña de Navidad los vuelos en las instalaciones aeroportuarias leoneses se incrementa como consecuencia de las vacaciones y en las dos últimas, el sistema de apoyo al aterrizaje no ha funcionado, con lo que los vuelos eran desviados a Asturias o a Valladolid, lo que suponía un perjuicio para los viajeros y también para las operaciones que se realizan en el aeródromo leonés.

Las calibraciones de los ILS suelen realizarse cada seis meses a fin de garantizar su precisión. Durante esta operación, aviones especializados realizan varias pasadas y varios aterrizajes hasta conseguir ajustar las mediciones del sistema para que las orientaciones que ofrece al piloto sean fiables.

El ILS de León es de categoría I, es decir, tiene capacidad para guiar al piloto en situaciones de mala visibilidad con un techo de nubes de hasta 200 pies y un mínimo de visibilidad de 550 metros, con lo que es el de menor capacidad que existe. Hasta ahora se ha descartado la posibilidad de cambiar este instrumento que permite a los pilotos tomar tierra «casi a ciegas», ya que se guían por los datos que les ofrece el ILS sin necesidad de ver la pista.