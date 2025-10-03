PP y UPL acorralan al PSOE con el «escándalo político» de Feve

Las protestas de los leoneses en demanda de una solución para que Feve llegue al centro se han multiplicado.ángelopez

Partido Popular y Unión del Pueblo Leonés califican de «mentiras a los leoneses» y «lamentable burla» la denuncia realizada por la Plataforma en Defensa de Feve, que reveló que el Ministerio de Transportes no ha realizado en los últimos 15 años ningún informe oficial o documentación sobre cómo solucionar el tramo entre La Asunción y la estación de Matallana, lo que contradice las reiteradas declaraciones políticas públicas comprometiendo diversas propuestas.

Ambos partidos comparten también la denuncia de la plataforma, que rechaza el argumento del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, de que 700 pasajeros diarios son «una cantidad muy pequeña», cuya movilidad en el último tramo del recorrido del histórico tren hasta el centro de la capital pretende solventar con un autobús. La plataforma denuncia el uso de «estadísticas viciadas», porque responden a 14 años de pérdida y deterioro del servicio, cuando debían contabilizarse «las anteriores al cierre de la línea».

El PP recuerda el «compromiso claro» adquirido por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, y el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, en las reuniones mantenidas con la Plataforma en Defensa de Feve «de que el tren llegará a la estación de Padre Isla». Lo que contradice la respuesta de Santano dada este mismo fin de semana.

Los populares denuncian que se miente a los leoneses «anunciándoles una solución inmediata que todavía no existe», e incluso adelantando «que los trenes ya estaban comprados, algo que se demostró completamente falso».

Reunión con Puente

Y piden al presidente de la Diputación de León, el socialista Gerardo Álvarez Courel, que defina el «compromiso político del Gobierno de España con esta actuación» en la reunión (varias veces aplazada) que mantendrá con el ministro de Transportes, Óscar Puente, el próximo día 16.

El PP recuerda además que Renfe recaudará más de 20 millones de euros con la venta de los terrenos que se han liberado con la adecuación de la trama urbana, y que «podrían destinarse a la compra de los trenes que garanticen la llegada al centro de León».

Por su parte la secretaria general de UPL y procuradora en Cortes Alicia Gallego lamentó ayer también la «lamentable burla» de Santano, «tras presumir de la existencia de un informe que considera inviable la llegada del tren-tranvía al centro de la ciudad de León», cuando la plataforma ha constatado que no existen estos trabajos. Por lo que reclama la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del Convenio Marco «para avanzar en el regreso de Feve al centro de León, con plazos y compromisos claros».

La dirigente leonesista denuncia «la palabrería y humo» a los que nos tienen acostumbrados los sucesivos gobiernos de España, del PSOE y el PP, que «no han hecho más que paralizar un proyecto clave para el desarrollo de la provincia».

Transportes tuvo que acabar reconociendo a la Plataforma de Feve, tras varias negativas, que «no constan informes, resoluciones, acuerdos, circulares, instrucciones, memorias ni expedientes relacionados» con el tramo entre La Asunción y la estación de Matallana.

La directora general de Estrategias de Movilidad, Lucía Martínez Riveiro, «no tiene constancia de ningún informe, resolución, acuerdo, circular, instrucción, memoria y expediente, de naturaleza administrativa o política directamente relacionados con el expediente» del tramo entre la estación de Matallana y el apeadero de La Asunción, «tramo que fue cerrado en 2011 a la circulación ferroviaria, en el cual se desarrollaron numerosas y costosas obras, y por cuyo trazado, finalizado, siguen sin circular trenes». Así consta en la respuesta del Portal de Transparencia a la plataforma, después de requerimientos en los que se negó la información sobre la que ahora se piden responsabilidades.

