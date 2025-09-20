La plataforma en defensa de Feve exige soluciones rápidas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Plataforma en Defensa de Feve celebró ayer una jornada de reflexión técnica y política titulada 'Paradigma Feve, un asunto por resolver', que contó con la presencia del expresidente, Ángel Villalba.

Según la plataforma, la integración de la línea León-Bilbao en la ciudad de León reviste hoy una complejidad específica: por el abandono del proyecto de tranvía urbano en el que se debía integrar, por los numerosos años transcurridos desde el inicio del proyecto, por la ausencia de transparencia por parte del Ministerio de Transportes y del Ayuntamiento de León y por las mentiras políticas vertidas en cuanto a su solución.

La Plataforma invitó a un abanico de ponentes que defendieron relatos diferentes útiles para hacer emerger un relato coherente y riguroso sobre 14 años de fracaso y sobre las soluciones posibles. Pero en ningún caso la Plataforma hizo suyos los relatos de sus ponentes.

El acto se celebró en un lugar simbólico, los antiguos talleres de la estación de Matallana. Una prioridad es conocer de primera mano los planes del ministerio para esta línea. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ha estimado un recurso de la plataforma para informar.